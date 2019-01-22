Єврокомісія оштрафувала MasterCard на 570 мільйонів євро

З компанії MasterCard буде стягнуто штраф обсягом 570 мільйонів євро за порушення антимонопольних правил в ЄС. Відповідне рішення ухвалила в вівторок, 22 січня, Європейська комісія (ЄК) в Брюсселі.

Єврокомісари пояснюють цей крок надмірно високою платою, котру MasterCard встановив за користування його кредитними картками в країнах ЄС. Йдеться про міжбанківські стягнення, що сплачуються банком, який обслуговує продавця, банкові, котрий обслуговує власника кредитної картки.

Ці механізми дозволяють банкам, котрі обслуговують продавців, перекидати ці видатки на плечі продавців, а останні, своєю чергою, закладають їх у ціну товару, передає агентсво dpa. Тож у кінцевому рахунку таке зростання вартості товарів і послуг зачіпає навіть тих, хто не є власником карток Mastercard, пояснюють у ЄК.

Політика MasterCard призводила до того, що "витрати на розрахунок карткою штучно підвищувалися - на шкоду споживачам та підприємствам роздрібної торгівлі в ЄС", - заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер, цитує інформагенція dpa.

За даними Європейської Комісії, до 2015 року компанія MasterCard порушувала антимонопольне законодавство ЄС. Такі дії компанії призвели до штучного обмеження внутрішнього ринку ЄС та зашкодили транскордонній конкуренції. MasterCard визнав свої дії протиправними, через що сума штрафу скоротилася на 10 відсотків.