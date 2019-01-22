 Єврокомісія оштрафувала MasterCard на 570 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2019

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Новини

Єврокомісія оштрафувала MasterCard на 570 мільйонів євро

У Брюсселі фінансове покарання для MasterCard пояснюють надмірно високими тарифами за користування кредитками у певних операціях в ЄС.

Mastercard

З компанії MasterCard  буде стягнуто штраф обсягом 570 мільйонів євро за порушення антимонопольних правил в ЄС. Відповідне рішення ухвалила в вівторок, 22 січня, Європейська комісія (ЄК) в Брюсселі.

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Віднедавна українські банки можуть вимагати від охочих відкрити рахунок чи здійснити переказ довідку про походження коштів. У Німеччині такі перевірки існують уже давно, а відкрити рахунок у банку не завжди просто. (22.11.2017)

Оператори банківських карт Visa та MasterCard припиняють обслуговування клієнтів в анексованому Росією Криму. Причиною компанії називають запроваджені США санкції. (26.12.2014)

Єврокомісія вважає, що концерн MasterCard штучно завищує вартість обробки транскордонних операцій з використанням карток на території ЄС, йдеться в офіційному повідомленні. (09.07.2015)

Єврокомісари пояснюють цей крок надмірно високою платою, котру MasterCard встановив за користування його кредитними картками в країнах ЄС. Йдеться про міжбанківські стягнення, що сплачуються банком, який обслуговує продавця, банкові, котрий обслуговує власника кредитної картки.

Ці механізми дозволяють банкам, котрі обслуговують продавців, перекидати ці видатки на плечі продавців, а останні, своєю чергою, закладають їх у ціну товару, передає агентсво dpa. Тож у кінцевому рахунку таке зростання вартості товарів і послуг зачіпає навіть тих, хто не є власником карток Mastercard, пояснюють у ЄК.

Політика MasterCard призводила до того, що "витрати на розрахунок карткою штучно підвищувалися - на шкоду споживачам та підприємствам роздрібної торгівлі в ЄС", - заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер, цитує інформагенція dpa.

За даними Європейської Комісії, до 2015 року компанія MasterCard порушувала антимонопольне законодавство ЄС. Такі дії компанії призвели до штучного обмеження внутрішнього ринку ЄС та зашкодили транскордонній конкуренції. MasterCard визнав свої дії протиправними, через що сума штрафу скоротилася на 10 відсотків.

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