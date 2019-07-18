 Єврокомісія оштрафувала виробника чіпів Qualcomm на 242 мільйони євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

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Новини

Єврокомісія оштрафувала виробника чіпів Qualcomm на 242 мільйони євро

За словами очільника антимонопольного відомства Євросоюзу, Qualcomm зловживав своїм становищем на ринку з метою витіснення конкурента - британської компанії Icera.

Виробник мікрочіпів Qualcomm

Виробник мікрочіпів Qualcomm

Єврокомісія оштрафувала американську компанію з розробки бездротових засобів зв'язку Qualcomm на 242 мільйони євро за демпінг при продажу мікрочіпів для мобільних пристроїв. Про це у четвер, 18 липня, повідомили в прес-службі Єврокомісії.

Глава антимонопольного відомства Євросоюзу Маргрет Вестагер наголосила, що Qualcomm зловживав своїм становищем на ринку, прагнучи "усунути конкурента". Йдеться, зокрема, про британського виробника інтегральних схем, компанії Icera.

Як наголошується в повідомленні ЄК, порушення припадають на 2009-2011 роки.

DW.COM

Експерти комп'ютерної галузі повідомили про вразливе з точки зору безпеки місце, виявлене у мікрочіпах та процесорах Intel, що може значно полегшити доступ хакерів до особистих даних користувачів. (04.01.2018)

У січні 2018 року Євросоюз вже наказував Qualcomm виплатити 997 мільйонів євро за змову з Apple. Компанія здійснювала мільярдні платежі на рахунки американської корпорації, забезпечувала таким чином монопольне використання своїх чіпів на пристроях мобільного зв'язку Apple і перешкоджала вільній конкуренції в цьому сегменті ринку.

На даний час Qualcomm контролює близько 90 відсотків ринку мікрочіпів для мобільних пристроїв з сучасним стандартом LTE.

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