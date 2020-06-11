Єврокомісія отримала мандат на закупівлю вакцин проти коронавірусу

Європейська Комісія отримала від урядів країн-членів Євросоюзу політичний мандат на закупівлю перспективних вакцин проти коронавірусу, які ще перебувають у стадії розробки. Про це в п'ятницю, 12 червня, повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Киріакідес. За її словами, Єврокомісія отримала "потужну" підтримку з боку міністрів охорони здоров'я країн-членів щодо плану спрямувати на закупівлю близько 2,4 мільярда євро з фонду для надзвичайних ситуацій, повідомляє агентство новин Reuters.

Своєю чергою Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди вже уклали альянс для прискорення виробництва вакцини від коронавірусу та ведуть переговори щодо цього з фармацевтичними компаніями. На думку оглядачів, це може послабити спільні плани ЄС.

Однак єврокомісарка додала, що обидві ці ініціативи мають спільну мету. "Обидві напрямки мають бути на благо усіх 27 (країн. - Ред.). Йдеться про спільну роботу, а не про конкуренцію", - зазначила вона.

Передбачається, що Єврокомісія використає кошти фонду для купівлі або ж забезпечення собі пріоритетного права на купівлю до шести перспективних вакцин, які ще перебувають у стадії розробки. Таким чином, ЄС нестиме ризики у разі невдачі клінічних випробувань вакцин.

До таких кроків ЄС підштовхують зокрема дії Сполучених Штатів, які у травні уклали контракт із британською фармацевтичною компанією AstraZeneca на 1,2 мільярда доларів, аби забезпечити собі 300 мільйонів доз вакцини, яку розробляє ця фірма.

Раніше на міжнародній донорській конференції вдалося зібрати 7,4 мільярда євро для спільної ініціативи із боротьби з коронавірусом. Кошти мають піти на розробку вакцини, ліків і на збільшення можливостей для тестування у світі. Окрім того країни Великої двадцятки та низка запрошених держав анонсували, що виділять понад 21 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом.