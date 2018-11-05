 Єврокомісія не хоче йти на поступки в суперечці з Італією щодо держбюджету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

Єврокомісія не хоче йти на поступки в суперечці з Італією щодо держбюджету

До 13 листопада італійська влада має надати Європейській комісії оновлений варіант бюджету на 2019 рік, в іншому разі Риму загрожують штрафи.

Єврокомісар П'єр Московісі відкинув можливість якихось угод з Італією щодо держбюджету

Єврокомісар П'єр Московісі відкинув можливість якихось угод з Італією щодо держбюджету

Єврокомісія вимагає від Італії до 13 листопада надати оновлений проект бюджету на 2019 рік, який відповідає нормам Євросоюзу. Про це в понеділок, 5 листопада, заявив єврокомісар з питань фінансів П'єр Московісі на зустрічі з міністрами фінансів країн Єврозони.

"Помилково" вважати, що Брюссель піде з Римом на "свого роду угоду", щоб врегулювати цей конфлікт, підкреслив єврокомісар. "Ні, це не обговорюється, ми не ведемо переговори. Правила є правила, їх необхідно поважати", - додав Московісі, цитує агенція AFP.

Наприкінці жовтня Єврокомісія відхилила проект бюджету Італії на наступний рік. Рим запланував дефіцит в розмірі 2,4 відсотка від ВВП, що значно більше, ніж показник, про який Брюссель домовлявся з попереднім урядом. Представники урядової коаліції з ультраправих і популістів перед виборами обіцяли покінчити з політикою заощадження. 

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В Італії є час до 13 листопада, щоб подати виправлений проект бюджету. В іншому разі країні може загрожувати штраф до 0,2 відсотка від ВВП, що у випадку Італії становить до 3,4 мільярда євро. 

Керівництво ЄС вважає, що політика нового уряду Італії, який вирішив відмовитися від колишнього курсу економії фінансових коштів і консолідації бюджету, загрожує фінансовій стабільності в Єврозоні і в усьому Європейському Союзі. Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс вказав на те, що державна заборгованість Італії вже становить 2,3 трильйона євро або близько 130 відсотків від ВВП, що значно більше цілі ЄС в 60 відсотків. 

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