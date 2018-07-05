 Єврокомісія має намір збільшити персонал Fronteх до 10 тисяч за два роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2018

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Новини

Єврокомісія має намір збільшити персонал Fronteх до 10 тисяч за два роки

До 2020 року кількість співробітників європейської прикордонної служби Frontex планують збільшити до 10 тисяч з нинішніх 600, повідомив голова Єврокомісії Юнкер. У вересні він надасть пропозиції щодо захисту кордону ЄС.

Frontex залучало для операцій поліцейських з країн-членів ЄС, (на фото - австрійський поліцейський під час участі в операції Frontex у Греції)

Frontex залучало для операцій поліцейських з країн-членів ЄС, (на фото - австрійський поліцейський під час участі в операції Frontex у Греції)

Європейська комісія (ЄК) планує значно прискорити посилення Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу (Frontex). Кількість співробітників агентства буде збільшена до 10 тисяч до кінця 2020 року, а не до 2027 року, як планувалось раніше. Про це у п'ятницю, 6 липня, заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час візиту до Відня з нагоди початку головування Австрії у ЄС. Він також пообіцяв у вересні поточного року внести пропозицію щодо охоорони зовнішнього кордону ЄС, повідомляє агентство Reuters.

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Після досягнення компромісу в суперечці щодо біженців між Анґелою Меркель та Горстом Зеегофером, Австрія заявила про готовність посилювати охорону своїх кордонів. (03.07.2018)

Серед своїх пріоритетів Австрія, яка з 1 липня перебрала головування в ЄС, назвала безпеку і міграцію. Тенденція до посилення політики щодо біженців, швидше за все, продовжиться. (03.07.2018)

Зараз Frontex налічує близько 600 постійних співробітників. Для операцій в Італії та Греції сотні прикордонників були надані відповідними відомствами інших держав-членів ЄС. У 2016 році під час кризи біженців Євросоюз вирішив збільшити число постійних співробітників Frontex до тисячі осіб до 2020 року.

Під час саміту ЄС минулого тижня глави держав домовилися про зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) повідомила, що для цього до 2020 року буде посилена служба Frontex.

Утім, відкритим залишається питання, чи готові держави-члени ЄС збільшити у наступні два роки відрахування до бюджету Євросоюзу, які підуть на прикордонну службу. За оцінками ЄК, витрати відповідно до попереднього плану щодо збільшення числа спіробітників відомства до 10 тисяч до 2027 року мали становити 21,3 мільярда євро.

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