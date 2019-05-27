Єврокомісія: З Росії намагалися вплинути на вибори до Європарламенту

На вибори до Європарламенту, які відбулися наприкінці травня, намагалися вплинути з Росії за допомогою дезінформації. Такого висновку дійшли у Єврокомісії, йдеться у її звіті з виконання плану дій з боротьби з дезінформацією, опублікованому в п'ятницю, 14 червня.

Як зазначають у Єврокомісії, свідчення, зібрані на даний момент, не дозволяють говорити про "виразну" кампанію з дезінформації, за допомогою якої "джерела" з-за меж ЄС намагалися би вплинути на вибори до Європарламенту. "Однак зібрані факти викривають діяльність російських джерел з дезінформації, яка триває і не припиняється і спрямована на стримування явки та вплив на вибір виборців", - говориться у звіті.

У Єврокомісії додали, що йдеться про широкий діапазон тем, від поширення сумнівів у демократичній легітимності ЄС до використання тем, які викликають розбіжності, наприклад міграції. Робочій групі зі стратегічних комунікацій "Схід" вдалося за період з початку 2019 року виявити 998 випадків російської дезінформації, у порівнянні з 434 випадками за аналогічний період у 2018 році.

У звіті говориться, що були виявлені дії й інших зовнішніх акторів, але не уточнюється, яких саме. Крім того, політичні сили всередині ЄС "часто переймали тактику та риторику, яку використовують російські джерела для атак на ЄС і його цінності". Як приклад у звіті наводиться використання пожежі у паризькому соборі Нотр-Дам для ілюстрації "гаданого занепаду західних і християнських цінностей у ЄС".