Єврокомісія запросила Росію і Україну на переговори щодо газу

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович запросив Росію і Україну на тристоронні переговори щодо транзиту газу, які відбудуться у січні. Про це він написав у Twitter в суботу, 15 грудня. Марош Шефчович додав, що на зустріч також запрошені представники комерційних компаній. "Важливо розвивати позитивну динаміку, створену у липні", - написав він.

Перший раунд переговорів про продовження транзиту газу через територію України відбувся в липні цього року. Тоді було намічено коло питань, які повинні пропрацювати експерти, в тому числі - розрахунок довгострокових потреб європейських споживачів в газі. Одна з проблем, що заважають переговорам - вимога Москви врегулювати всі позовні суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" за контрактами від 2009 року до підписання нового договору. Про цю вимогу заявив в липні російський президент Володимир Путін.

Чинний контракт щодо транзиту російського газу через Україну закінчується в кінці 2019 року. У серпні на зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) Путін заявив, що транзит через Україну буде збережений.