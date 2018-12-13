 Єврокомісія запросила Росію і Україну на переговори щодо газу | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.12.2018

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Економіка

Єврокомісія запросила Росію і Україну на переговори щодо газу

Чинний контракт між РФ і Україною щодо транзиту газу закінчуються в кінці 2019 року. Раніше Володимир Путін заявляв, що транзит палива через Україну буде збережений.

Україна, Росія та ЄС обговорять питання транзиту газу у січні

Україна, Росія та ЄС обговорять питання транзиту газу у січні

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович запросив Росію і Україну на тристоронні переговори щодо транзиту газу, які відбудуться у січні. Про це він написав у Twitter в суботу, 15 грудня. Марош Шефчович додав, що на зустріч також запрошені представники комерційних компаній. "Важливо розвивати позитивну динаміку, створену у липні", - написав він.

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І після реалізації "Північного потоку-2" транзит газу через Україну має зберігатися, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель після зустрічі з президентом РФ. Путін запевнив, що транзит газу триватиме, якщо це буде доцільно. (18.05.2018)

Росія, Україна і Єврокомісія спільно вирішать, яким бути українському транзиту газу після 2019 року. DW - з подробицями про перший раунд тристоронніх переговорів і позиції учасників. (17.07.2018)

Перший раунд переговорів про продовження транзиту газу через територію України відбувся в липні цього року. Тоді було намічено коло питань, які повинні пропрацювати експерти, в тому числі - розрахунок довгострокових потреб європейських споживачів в газі. Одна з проблем, що заважають переговорам - вимога Москви врегулювати всі позовні суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" за контрактами від 2009 року до підписання нового договору. Про цю вимогу заявив в липні російський президент Володимир Путін.

Чинний контракт щодо транзиту російського газу через Україну закінчується в кінці 2019 року. У серпні на зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) Путін заявив, що транзит через Україну буде збережений.

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Україна, Росія та ЄС обговорять питання транзиту газу у січні

Єврокомісія запросила РФ і Україну на переговори щодо газу

Україна, Росія та ЄС обговорять питання транзиту газу. Чинний контрант щодо транзиту закінчуються в кінці 2019 року.  

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