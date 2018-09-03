Єврокомісія занепокоєна свинячою чумою на румунсько-українському кордоні

Європейська комісія стурбована поширенням захворювання на африканську чуму свиней у Румунії. "Ми дуже стурбовані розвитком ситуації", - сказала у четвер, 6 вересня, речниця ЄК. Особливого поширення хвороба набула у прикордонних районах Румунії з Україною та Молдовою. Раніше на Буковині вже реєстреували випадки африканської свинячої чуми.

За даними Національного бюро ветеринарної та харчової безпеки Румунії, наприкінці серпня рівень захворювання сягнув найвищого з часів Другої світової війни. Ситуація може бути взята під контроль лише за умови ретельного застосування правил Євросоюзу, повідомила представниця ЄК. Для цього влада має виділити достатньо персоналу. Єврокомісія заявила про готовність надати допомогу.

Випадки захворювання на африканську свинячу чуму є вже у восьми східноєвропейських країнах, а також у Росії, яка не входить до європейської статистики. У Німеччині поки не зареєстровані випадки захворювання.

Африканська чума свиней - вірусне захворювання, що вражає як диких кабанів, так і свійських свиней. Для людини воно не становить жодної загрози, але смертельне для тварин. На сьогодні ефективних ліків проти вірусу немає. Тому країни, які межують з охопленими чумою регіонами, намагаються вжити заходів задля боротьби з епідемією.

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