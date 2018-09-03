 Єврокомісія занепокоєна свинячою чумою на румунсько-українському кордоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

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Новини

Єврокомісія занепокоєна свинячою чумою на румунсько-українському кордоні

У Східній Європі збільшується кількість випадків фіксації африканської свинячої чуми. Особливо тривожною є ситуація на кордоні Румунії та України, повідомила Єврокомісія.

Кількість захворювань на африканську свинячу чуму збільшується

Кількість захворювань на африканську свинячу чуму збільшується

Європейська комісія стурбована поширенням захворювання на африканську чуму свиней у Румунії. "Ми дуже стурбовані розвитком ситуації", - сказала у четвер, 6 вересня, речниця ЄК. Особливого поширення хвороба набула у прикордонних районах Румунії з Україною та Молдовою. Раніше на Буковині вже реєстреували випадки африканської свинячої чуми. 

За даними Національного бюро ветеринарної та харчової безпеки Румунії, наприкінці серпня рівень захворювання сягнув найвищого з часів Другої світової війни. Ситуація може бути взята під контроль лише за умови ретельного застосування правил Євросоюзу, повідомила представниця ЄК. Для цього влада має виділити достатньо персоналу. Єврокомісія заявила про готовність надати допомогу.

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В Донецькій області вживаються надзвичайні заходи, щоб не допустити епідемії африканської чуми, страшної хвороби тварин, яка веде до масової загибелі свиней. Людям вона не страшна, а серед тварин передається дуже легко. (23.10.2009)

Випадки захворювання на африканську свинячу чуму є вже у восьми східноєвропейських країнах, а також у Росії, яка не входить до європейської статистики. У Німеччині поки не зареєстровані випадки захворювання.

Африканська чума свиней - вірусне захворювання, що вражає як диких кабанів, так і свійських свиней. Для людини воно не становить жодної загрози, але смертельне для тварин. На сьогодні ефективних ліків проти вірусу немає. Тому країни, які межують з охопленими чумою регіонами, намагаються вжити заходів задля боротьби з епідемією.

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  • Напій із м'яса

    Німецькі коктейлі з м'яса

    Новинка сезону

    Цей оригінальний напій готують так: відварюють в овочевому бульйоні м'ясо, а вже з нього роблять пюре. Потім рідину розливають у пляшки й стерилізують за температури вище 120 градусів. Уже у вересні такі м'ясні коктейлі мають з'явитися на полицях супермаркетів Бельгії, Люксембургу та Франції. У Німеччині відкриють спеціалізований інтернет-магазин.

  • Петер Классен

    Німецькі коктейлі з м'яса

    Не для вегетаріанців

    Ідея створення м'ясних коктейлів належить господареві м'ясної лавки Fleischerei Klassen Петеру Классену (Peter Klassen). Його магазин розташований неподалік від Тріра, в невеликому містечку під назвою Теммельс.

  • М'ясні коктейлі

    Німецькі коктейлі з м'яса

    Заряд сили

    На думку їхнього творця, м'ясні коктейлі можуть стати чудовою перекускою для водіїв вантажівок, мандрівників, спортсменів і працівників фізичної праці. Петер Классен не приховує, що сподівається на замовлення від Бундесверу та соціальних служб.

  • М'ясний напій

    Німецькі коктейлі з м'яса

    На будь-який смак

    Упродовж року Петер Классен разом зі своїм сином готував різні сорти м'ясних коктейлів. Покупцям запропонують одразу два види такого напою зі смаком яловичини - Butcher Beef і Beef Bombay, а також один курячий - Poulet Royal.

  • Напій із м'яса

    Німецькі коктейлі з м'яса

    Ще один винахід

    Торік навесні винахідливий різник здивував своїх покупців незвичайним способом продажу свого товару. Його клієнти могли замовляти м'ясо і забирати його в будь-який час: товар зберігався в спеціальних охолоджених ящиках із кодовими замками.

    Автор: Ксенія Сафронова, Валерій Сааков


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Німецькі коктейлі з м'яса

Набридло пити фруктові соки, холодний чай та каву? М'ясник з Німеччини винайшов незвичайний напій. (23.08.2017)  

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