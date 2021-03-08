Єврокомісія замовила чотири мільйони додаткових доз вакцини BioNTech/Pfizer
Єврокомісія домовилася про постачання в березні чотирьох мільйонів додаткових доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer.
Вакцина BioNTech/Pfizer
Європейський Союз домовився про постачання в березні чотирьох мільйонів додаткових доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer. Про це в середу, 10 березня, повідомила Єврокомісія.
За її даними, додаткові партії вакцини будуть доставлені в наступні два тижні, і їх розподілять між країнами, де особливо швидко поширюється корнавірус. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наголосила, що такі швидкі дії були необхідні, щоби стримати "агресивні варіанти вірусу".
Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer стала в грудні 2020 року першою одержала дозвіл на використання в ЄС. Загалом Єврокомісія від імені країн-членів замовила в різних постачальників понад два мільярди доз, зокрема 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer (їх має бути виготовлено до кінця 2021 року). Утім, через проблеми виробників кампанія масової вакцинації в Євросоюзі досі просувається повільно.
Нагадаємо, що 14 лютого ізраїльська медична страхова компанія Clalit оприлюднила результати дослідження щодо ефективності застосування вакцини, розробленої німецькою компанією BioNTech та її американським партнером компанією Pfizer. Згідно з її даними, ефективність цього препарату оцінюється в 94 відсотки.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.