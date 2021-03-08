Єврокомісія замовила чотири мільйони додаткових доз вакцини BioNTech/Pfizer

Європейський Союз домовився про постачання в березні чотирьох мільйонів додаткових доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer. Про це в середу, 10 березня, повідомила Єврокомісія.

За її даними, додаткові партії вакцини будуть доставлені в наступні два тижні, і їх розподілять між країнами, де особливо швидко поширюється корнавірус. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наголосила, що такі швидкі дії були необхідні, щоби стримати "агресивні варіанти вірусу".

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer стала в грудні 2020 року першою одержала дозвіл на використання в ЄС. Загалом Єврокомісія від імені країн-членів замовила в різних постачальників понад два мільярди доз, зокрема 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer (їх має бути виготовлено до кінця 2021 року). Утім, через проблеми виробників кампанія масової вакцинації в Євросоюзі досі просувається повільно.

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Нагадаємо, що 14 лютого ізраїльська медична страхова компанія Clalit оприлюднила результати дослідження щодо ефективності застосування вакцини, розробленої німецькою компанією BioNTech та її американським партнером компанією Pfizer. Згідно з її даними, ефективність цього препарату оцінюється в 94 відсотки.