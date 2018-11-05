 Єврокомісія закликає притягнути до відповідальності винних у вбивстві Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

Єврокомісія закликає притягнути до відповідальності винних у вбивстві Гандзюк

Українська влада має подвоїти зусилля для розслідування вбивства Катерини Гандзюк та притягнути до відповідальності винних, заявив представник Європейської Комісії.

ЄК закликає Україну притягнути винних у вбивстві Катерини Гандзюк до відповідальності

ЄК закликає Україну притягнути винних у вбивстві Катерини Гандзюк до відповідальності

Офіційний представник Єврокомісії Карлос Мартін Руїс де Гордехуела висловив співчуття від імені ЄК родині та друзям загиблої внаслідок нападу з використанням сірчаної кислоти радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк.

"Щодо української влади, ми очікуємо, що вона подвоїть зусилля для проведення розслідування цього злочину та притягне до відповідальності всіх винних", - сказав він у понеділок, 5 листопада, на брифінгу в Брюсселі, передає агенція "Інтерфакс".

DW.COM

Біля міністерства внутрішніх справ у Києві пройшла акція пам'яті Катерини Гандзюк. Учасники вимагали покарати винних у смерті активістки. Акції відбуваються і в інших містах. (04.11.2018)

Херсонська активістка Катерина Гандзюк 4 листопада померла у київській лікарні. Її смерть стала наслідком нападу, що стався наприкінці липня цього року, коли жінку умисно облили кислотою. (05.11.2018)

Він зазначив, що загибла вела активну роботу для боротьби з корупцією в Україні, а також вказав на інші напади на журналістів і активістів. "Україна - демократичне суспільство, і ми маємо домагатися, щоб демократія була захищена в Україні", - додав представник ЄК.

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві. 31 липня її облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк.

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Напади на активістів в Україні: безрезультатні розслдіування (05.11.2018)

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