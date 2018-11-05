Єврокомісія закликає притягнути до відповідальності винних у вбивстві Гандзюк

Українська влада має подвоїти зусилля для розслідування вбивства Катерини Гандзюк та притягнути до відповідальності винних, заявив представник Європейської Комісії.
Офіційний представник Єврокомісії Карлос Мартін Руїс де Гордехуела висловив співчуття від імені ЄК родині та друзям загиблої внаслідок нападу з використанням сірчаної кислоти радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк.
"Щодо української влади, ми очікуємо, що вона подвоїть зусилля для проведення розслідування цього злочину та притягне до відповідальності всіх винних", - сказав він у понеділок, 5 листопада, на брифінгу в Брюсселі, передає агенція "Інтерфакс".
Він зазначив, що загибла вела активну роботу для боротьби з корупцією в Україні, а також вказав на інші напади на журналістів і активістів. "Україна - демократичне суспільство, і ми маємо домагатися, щоб демократія була захищена в Україні", - додав представник ЄК.
Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві. 31 липня її облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк.