Єврокомісія закликає покращити безпеку єврейських установ

Після теракту в німецькому місті Галле Єврокомісія звернулася до всіх країн-членів ЄС з письмовим закликом забезпечити достатній захист єврейським установам. "У низці держав потрібні щодо цього покращення", - заявила уповноважена Єврокомісії з питань антисемітизму Катаріна фон Шнурбайн (Katharina von Schnurbein) в інтерв'ю виданням медіаконцерну Funke, яке буде опубліковане в п'ятницю, 11 жовтня.

За словами фон Шнурбайн, відповідальність за безпеку єврейських громад несе кожна окрема держава. "Цю задачу ми повинні вирішувати по всій Європі", - заявила чиновниця, вказавши при цьому, що країнам-членам ЄС треба також брати участь у фінансуванні заходів із захисту синагог.

Наприкінці 2018 року країни-члени ЄС взяли на себе зобов'язання забезпечити безпеку єврейських установ. Тепер же, за словами Шнурбайн, треба поставити собі за мету до кінця 2020 року створити в кожній країні ЄС стратегію проти антисемітизму. Вона повинна містити як концепцію забезпечення захисту, так і, наприклад, підготовку вчителів та викладання предметів, що присвячені єврейському життю.

Нагадаємо, що 9 жовтня нападник Штефан Б. намагався потрапити у синагогу в місті Галле, де єврейська спільнота святкувала Йом-Кіпур. Йому не вдалося це зробити, тому він почав стрілянину на вулиці. Свої дії Штефан Б. транслював онлайн за допомогою відеокамери, яка була закріплена на шоломі. Вже незабаром онлайн-платформа Twitch, на якій відбувалася трансляція, видалила це відео. Невдовзі після стрілянини Штефан Б. був затриманий. Його дії кваліфіковано як правоекстремістський теракт.