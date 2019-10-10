Єврокомісія закликає покращити безпеку єврейських установ

Після теракту в німецькому місті Галле Єврокомісія звернулася до всіх країн-членів ЄС з письмовим закликом забезпечити достатній захист єврейським установам. "У низці держав потрібні щодо цього покращення", - заявила уповноважена Єврокомісії з питань антисемітизму Катаріна фон Шнурбайн (Katharina von Schnurbein) в інтерв'ю виданням медіаконцерну Funke, яке буде опубліковане в п'ятницю, 11 жовтня.
За словами фон Шнурбайн, відповідальність за безпеку єврейських громад несе кожна окрема держава. "Цю задачу ми повинні вирішувати по всій Європі", - заявила чиновниця, вказавши при цьому, що країнам-членам ЄС треба також брати участь у фінансуванні заходів із захисту синагог.
Наприкінці 2018 року країни-члени ЄС взяли на себе зобов'язання забезпечити безпеку єврейських установ. Тепер же, за словами Шнурбайн, треба поставити собі за мету до кінця 2020 року створити в кожній країні ЄС стратегію проти антисемітизму. Вона повинна містити як концепцію забезпечення захисту, так і, наприклад, підготовку вчителів та викладання предметів, що присвячені єврейському життю.
Нагадаємо, що 9 жовтня нападник Штефан Б. намагався потрапити у синагогу в місті Галле, де єврейська спільнота святкувала Йом-Кіпур. Йому не вдалося це зробити, тому він почав стрілянину на вулиці. Свої дії Штефан Б. транслював онлайн за допомогою відеокамери, яка була закріплена на шоломі. Вже незабаром онлайн-платформа Twitch, на якій відбувалася трансляція, видалила це відео. Невдовзі після стрілянини Штефан Б. був затриманий. Його дії кваліфіковано як правоекстремістський теракт.
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Галле
У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.
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Напади на синагоги у Німеччині
Хвиля антисемітських акцій
У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.
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Напади на синагоги у Німеччині
Перша жертва підпалу за десятиліття
Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.
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Напади на синагоги у Німеччині
Каміння летить в ессенську синагогу
Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.
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Напади на синагоги у Німеччині
Після нападу: "Постання порядних"
У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу у Майнці
Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?
Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Берліні вдалося зупинити
4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.
Автор: Беттіна Бауманн