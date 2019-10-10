 Єврокомісія закликає покращити безпеку єврейських установ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

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Новини

Єврокомісія закликає покращити безпеку єврейських установ

У низці країн ЄС потрібно забезпечити кращий захист єврейських установ, вважає уповноважена Єврокомісії з антисемітизму Катаріна фон Шнурбайн.

Чоловік з прапором Ізраїлю біля місця нападу в Галле

Чоловік з прапором Ізраїлю біля місця нападу в Галле

Після теракту в німецькому місті Галле Єврокомісія звернулася до всіх країн-членів ЄС з письмовим закликом забезпечити достатній захист єврейським установам. "У низці держав потрібні щодо цього покращення", - заявила уповноважена Єврокомісії з питань антисемітизму Катаріна фон Шнурбайн (Katharina von Schnurbein) в інтерв'ю виданням медіаконцерну Funke, яке буде опубліковане в п'ятницю, 11 жовтня.

За словами фон Шнурбайн, відповідальність за безпеку єврейських громад несе кожна окрема держава. "Цю задачу ми повинні вирішувати по всій Європі", - заявила чиновниця, вказавши при цьому, що країнам-членам ЄС треба також брати участь у фінансуванні заходів із захисту синагог.

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Синагогу в Галле, поблизу якої напередодні було вбито двоє людей, відвідав Франк-Вальтер Штайнмаєр. "Держава несе відповідальність за безпеку євреїв у ФРН", - зазначив президент Німеччини. (10.10.2019)

Озброєний чоловік застрелив у Галле двох перехожих та ще двох поранив. Його мішенню була переповнена вірянами синагога. Терор скоєно у найбільше свято для іудеїв. Репортаж з Галле Крістофа Штрака. (10.10.2019)

Наприкінці 2018 року країни-члени ЄС взяли на себе зобов'язання забезпечити безпеку єврейських установ. Тепер же, за словами Шнурбайн, треба поставити собі за мету до кінця 2020 року створити в кожній країні ЄС стратегію проти антисемітизму. Вона повинна містити як концепцію забезпечення захисту, так і, наприклад, підготовку вчителів та викладання предметів, що присвячені єврейському життю.

Нагадаємо, що 9 жовтня нападник Штефан Б. намагався потрапити у синагогу в місті Галле, де єврейська спільнота святкувала Йом-Кіпур. Йому не вдалося це зробити, тому він почав стрілянину на вулиці. Свої дії Штефан Б. транслював онлайн за допомогою відеокамери, яка була закріплена на шоломі. Вже незабаром онлайн-платформа Twitch, на якій відбувалася трансляція, видалила це відео. Невдовзі після стрілянини Штефан Б. був затриманий. Його дії кваліфіковано як правоекстремістський теракт.

  • Напад у Галле

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад у Галле

    У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.

  • Хвиля антисемітських написів

    Напади на синагоги у Німеччині

    Хвиля антисемітських акцій

    У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

  • Синагогуа у Любеку

    Напади на синагоги у Німеччині

    Перша жертва підпалу за десятиліття

    Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.

  • Стара синагога Ессена

    Напади на синагоги у Німеччині

    Каміння летить в ессенську синагогу

    Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.

  • Синагога у Дюссельдорфі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Після нападу: "Постання порядних"

    У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.

  • Синагога у Майнці

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу у Майнці

    Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".

  • Синагога у Вупперталі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?

    Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".

  • Синагога на Оранієнбургер штрассе у Берліні

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад у Берліні вдалося зупинити

    4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.

    Автор: Беттіна Бауманн


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Напади на синагоги у Німеччині

Спроба збройного нападу у східнонімецькому місті Галле - не перша. І після 1945 року антисемітизм у Німеччині час від часу показує своє гидке обличчя - чи то нападами на окремих людей, чи то на пам’ятники чи синагоги. (10.10.2019)  

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Außenministerium Kiew (DW/Ganna Biednova)

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