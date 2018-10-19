 Єврокомісія відхилила проект державного бюджету Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

Єврокомісія відхилила проект державного бюджету Італії

Європейська Комісія вперше відхилила проект державного бюджету країни-члена Євросоюзу. Італія має три тижні на зниження запланованого дефіциту бюджету.

Єврокомісію не влаштував високий дефіцит, закладений у проект бюджету Італії

Єврокомісію не влаштував високий дефіцит, закладений у проект бюджету Італії

Європейська Комісія відхилила проект державного бюджету Італії на 2019 рік та закликала уряд в Римі переглянути і допрацювати цей документ впродовж трьох тижнів. Про це заявили в Єврокомісії у вівторок, 23 жовтня.

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Попри критику Єврокомісії щодо державного бюджету Італії на наступний рік, ніякого Italexit не буде і країна продовжить користуватись євро, заявив прем'єр-міністри Італії Джузеппе Конте. (22.10.2018)

Уряд Італії на екстреному засіданні затвердив проект бюджету на 2019 рік, який викликав незадоволення Єврокомісії через високий дефіцит. Утім, прем'єр Конте демонструє готовність Рима до діалогу. (20.10.2018)

"Ми не бачимо альтернатив", - заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який також додав, що Рим "відверто і усвідомлено" порушує правила Європейського Союзу.

Причиною відхилення проекту держбюджету стали надмірні витрати. Італія наполягає, що ці витрати є необхідними для стимулювання економіки. Плани італійського уряду на 2019 рік передбачають дефіцит бюджету на рівні 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) у той час, як попередній уряд закладав 0,8 відсотка.

Італія, яка є третьою за величиною економікою ЄС, має один з найвищих рівнів державного боргу в світі -  близько 130 відсотків ВВП. За правилами ЄС, Італія зобов'язана скорочувати свій борг потроху щороку. Порушення правил ЄС може призвести до санкцій, хоча цей крок ніколи не застосовувався до членів Єврозони.

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