Єврокомісія відкрила ще одне провадження проти Польщі

Європейська Комісія у середу, 29 квітня, відкрила провадження через ухвалений у Польщі закон, що передбачає покарання суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень та кадрові призначення.

"Цей закон підриває судову незалежність і є несумісним із верховенством права ЄС", - написав у соцмережі Twitter єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Віцепрезидентка Єврокомісії Вєра Юрова додала, що існує ризик того, що закон "може бути використаний, серед іншого, для політичного контролю за змістом судових рішень", передає інформагенція dpa. Судді з інших країн ЄС повинні мати можливість покладатися на незалежність польських колег, наголосила єврокомісарка.

В уряду Польщі є два місяці для письмової відповіді на зауваження Брюсселя. Якщо Варшав не піде на поступки Єврокомісії, то Брюссель може подати позов проти Польщі до Суду ЄС. Це може призвести до запровадження санкцій проти країни-члена ЄС.

Нагадаємо, у лютому президент Польща Анджей Дуда підписав закон про покарання суддів. Європейська Комісія неодноразово критикувала уряд Польщі за цю ініціативу. Також відкликати законопроєкт закликала Венеціанська комісія. Критикують його і в самій Польщі. Раніше Верховний суд країни у своєму висновку припустив, що в разі ухвалення цього законопроєкту Польщі, ймовірно, доведеться вийти з ЄС. Несумісність законопроєкту із законодавством ЄС також була підкреслена юридичним бюро Сейму. У Польщі відбулися багатотисячні протести проти цього законопроєкту.

Він є частиною судової реформи, яку ініціювала та провела консервативна партія "Право і справедливість" після приходу до влади в 2015 році. Її представники наполягають на необхідності модернізації судової системи і звинувачують Брюссель у втручанні у внутрішні справи.

Порушене 29 квітня Єврокомісію провадження щодо Варшави - вже четверте через суперечливу судову реформу.

Читайте також: Сумнівна судова реформа в Польщі: суддів примусово відправляють на пенсію