Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

У Єврокомісії погодилися виділити Києву 500 мільйонів євро першого траншу макрофінансової допомоги. Загалом нова програма макрофінансової допомоги розрахована на один мільярд євро, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Європейська Комісія від імені ЄС сьогодні схвалила виплату перших 500 мільйонів євро нової програми макрофінансової допомоги Україні", - йдеться у повідомленні. Віце-президент Єврокомісії з питань євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс зауважив, що ЄС надає фінансову допомогу Україні у дуже важливий для неї час.

"Європейський Союз демонстрував постійну політичну та фінансову підтримку України. Сьогоднішня виплата відбувається у вирішальний момент, коли Україна та її народ стикаються з новою агресією з боку Росії та потребують солідарності з міжнародними партнерами. Така агресивна поведінка не є прийнятною в сучасній Європі", - наголосив він.

Водночас комісар ЄК з питань економіки та фінансів, з питань оподаткування та митної справи П'єр Московісі додав, що Україна виконала свої політичні зобов'язання, узгоджені з Євросоюзом, для отримання першого траншу. "Це важливий та обнадійливий сигнал, що Україна продовжує здійснювати реформи, незважаючи на нинішню ситуацію в сфері безпеки та майбутні вибори", - зазначив Московісі.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook подякував Єврокомісії за виділення Україні 500 мільйонів євро. Він назвав це рішення важливим сигналом підтримки України з боку ЄС.