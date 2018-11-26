 Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Європейська Комісія схвалила виділення Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги.

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

У Єврокомісії погодилися виділити Києву 500 мільйонів євро першого траншу макрофінансової допомоги. Загалом нова програма макрофінансової допомоги розрахована на один мільярд євро, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Європейська Комісія від імені ЄС сьогодні схвалила виплату перших 500 мільйонів євро нової програми макрофінансової допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.  Віце-президент Єврокомісії з питань євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс зауважив, що ЄС надає фінансову допомогу Україні у дуже важливий для неї час.

DW.COM

Єврокомісар Йоганнес Ган представив у Києві звіт про впровадження угоди про асоціацію Україна-ЄС. У низці реформ Брюссель побачив прогрес. А ось у боротьбі з корупцією і в економіці успіхів менше. (09.11.2018)

Валдіс Домбровскіс відвідає Україну 13-14 вересня і візьме участь у церемонії підписання програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на один мільярд євро. (10.09.2018)

"Європейський Союз демонстрував постійну політичну та фінансову підтримку України. Сьогоднішня виплата відбувається у вирішальний момент, коли Україна та її народ стикаються з новою агресією з боку Росії та потребують солідарності з міжнародними партнерами. Така агресивна поведінка не є прийнятною в сучасній Європі", - наголосив він.

Водночас комісар ЄК з питань економіки та фінансів, з питань оподаткування та митної справи П'єр Московісі додав, що Україна виконала свої політичні зобов'язання, узгоджені з Євросоюзом, для отримання першого траншу. "Це важливий та обнадійливий сигнал, що Україна продовжує здійснювати реформи, незважаючи на нинішню ситуацію в сфері безпеки та майбутні вибори", - зазначив Московісі.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook подякував Єврокомісії за виділення Україні 500 мільйонів євро. Він назвав це рішення важливим сигналом підтримки України з боку ЄС.

Також за темою

Ukraine Präsident Petro Poroschenko in Kiew

Порошенко вимагає завершення декомунізації 24.11.2018

Президент України Петро Порошенко наполягає на перейменуванні Дніпропетровської області на Дніпровську. Це рішення вимагає змін до Конституції.

Belgium NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg

Скликано екстрене засідання комісії Україна-НАТО 26.11.2018

Через інцидент у Керченській протоці скликано екстрене засідання комісії Україна-НАТО. Загострення конфлікту між Москвою та Києвом також обговорять на зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні.

Symbolbild Euroscheine Münzen

Чи може Україна відмовитися від кредитів? (відео) 15.11.2018

Петро Порошенко заявив, що стан економіки вже дозволяє відмовитися від кредитів міжнародних фінансових організацій. DW поцікавилася в економістів, чи це дійсно так.

Реклама

Докладно

Інцидент у Керченській протоці 25 листопада став причиною загострення між Україною та Росією

"Штормове попередження" у Чорному морі

Чорне море стає не тільки небезпечним ареалом українсько-російського конфлікту. Воно є стиком інтересів НАТО та Росії.  

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Європейська Комісія схвалила виділення Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  