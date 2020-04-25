 Єврокомісія вивчить український закон про державну мову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2019

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Новини

Єврокомісія вивчить український закон про державну мову

У Європейській Комісії пообіцяли вивчити й дати оцінку новому закону про функціонування української мови як державної.

Речниця верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні Майя Косьянчич

Речниця верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Майя Косьянчич

Європейська Комісія хоче вивчити й надати власну оцінку закону про функціонування української мови як державної, який Верховна Рада України ухвалила напередодні, 25 квітня. Про це у п'ятницю, 26 квітня, заявила речниця верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

"Нам відомо, що український парламент ухвалив новий закон про мову. Зараз ми очікуємо на публікацію остаточної версії цього закону, щоб вивчити його зміст", - зазначила вона під час брифінгу у Брюсселі.

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Також Косьянчич нагадала, що ЄС постійно наполягав на направленні закону про мову для оцінки Венеціанській комісії Ради Європи "до того, як він набуде чинності".

Нагадаємо, 25 квітня депутати Верховної Ради України ухвалили більшістю голосів у другому читанні законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Під час голосування 278 народних обранців підтримали цей законопроект. 38 нардепів ВР висловилися проти, ще 7 законодавців утрималися, а 25 депутатів не брали участь у голосуванні.

Президент України Петро Порошенко заявив, що підпише ухвалений депутатами закон про забезпечення функціонування української мови як державної. "Підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис", - написав Порошенко в соціальній мережі Facebook.

Натомість Володимир Зеленський, котрий, згідно з попереднім результатом підрахунку 100 відсотків бюлетенів, здобув понад 73 відсотки голосів у другому турі виборів президента України, запевнив, що проведе "ретельний аналіз цього закону" після його вступу на посаду. Мета цього аналізу - "переконатися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України", - цитує Зеленського його прес-служба. 

Дивитись відео 03:02

Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)  

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