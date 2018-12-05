Єврокомісія взала курс на зміцнення ролі євро у світі

Єврокомісія у середу, 5 грудня, представила заходи щодо зменшення впливу американської та посилення ролі європейської валюти у світі. "У нинішньому контексті суперечностей - торговельних конфліктів, додаткових територіальних санкцій з боку США - учасники ринку шукають альтернативи", - заявив єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі, передає агенція AFP.

Насамперед йдеться про розрахунки за імпорт енергоресурсів - зараз країни ЄС оплачують нафту та інші енергоресурси, наприклад, з Росії та країн Близького Сходу, в доларах США. За планом Єврокомісії, для імпорту енергоносіїв, який щорічно складає в перерахунку близько 300 мільярдів євро, має використовуватись саме європейська валюта. Єврокомісія планує провести консультації з імпортерами нафти, газу та інших товарів, розрахунки за які здебільшого проводяться у доларах. Влітку 2019 року комісія відзвітує про результати консультацій.

Також в ЄК звернули увагу на сектор авіаперевезень, в якому квитки систематично продаються в доларах, навіть якщо вони здійснюються європейськими авіакомпаніями. Тому Брюссель хоче розпочати консультації для посилення ролі євро в цій сфері.

Окрім того, план Єврокомісії передбачає зміцнення економічного і валютного союзів , а також завершення створення банківського союзу країн ЄС. При цьому наголошується, що досі затверджено тільки сім з 40 відповідних пропозицій, переданих до Європарламенту і Ради ЄС.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що європейська валюта "повинна відображати політичну, економічну та фінансову вагу Єврозони". Тому Єврокомісія пропонує також вжити заходів щодо поглиблення загальноєвропейського фінансового сектора, розширення дипломатичних зусиль, що сприяють переходу на євро, і розвитку доступу до цієї валюти жителів неєвропейських країн.

Підвищення значення євро сприятиме стійкості міжнародної фінансової системи, оскільки учасники ринку у всьому світі отримають більш широкий вибір і світова економіка буде менше схильна до шоків, переконана Єврокомісія. Окрім того, це знизить витрати і ризики європейських компаній, а також процентні ставки для приватних домогосподарств, вважають в Брюсселі.

За даними ЄК, частка євро в глобальних валютних резервах зараз складає близько 20 відсотків, а долара - перевищує 60 відсотків. Хоча жодна інша валюта не перевищує п'яти відсотків, ЄС стурбований зростанням ролі китайського юаня.

Напередодні міністри фінансів країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування валютного союзу. Передбачається, що Європейський стабілізаційний фонд (ЄСФ) в майбутньому зможе надавати позики і для порятунку банків у випадку кризової ситуації. Це повинно посилити довіру до банківської системи. Планується також, що ЄСФ видаватиме кредити урядам, які проводять виважену політику, проте мають проблеми із залученням позик на ринку.