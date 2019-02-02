Єврокомісія блокує злиття двох залізничних гігантів Siemens та Alstom - ЗМІ

Європейська Комісія планує 6 лютого заблокувати заплановане злиття залізничних потужностей німецької компанії Siemens та французької Alstom. Про це напередодні винесення рішення у вівторок, 5 лютого, повідомили інформаційні агенції з посиланням на джерела. Зокрема, комісія занепокоєна, що поява такої великої компанії може погано вплинути на конкуренцію в цій сфері у Європі, а зрештою і на споживачів.

"Ми хочемо сильних європейських компаній, які можуть конкурувати на глобальній сцені. Але ми ніколи не будемо грати в політику або грати з фаворитами, коли йдеться про забезпечення рівних умов", - наголосив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, передає агенція dpa. За даними агенції AFP, єврокомісарка з питань конкуренції Маргарете Вестагер "порекомендує негативне рішення" щодо злиття компаній.

Своєю чергою німецький та французький уряди підтримують угоду, адже вважають, що необхідно конкурувати з Китаєм та США. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер нещодавно наголосив, що промислові рішення в XXI столітті "не можуть бути прийняті через правила конкуренції, встановлені у XX столітті". Його німецький колега Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) також висловив сподівання, що злиття компаній відбудеться.

"Другого шансу не буде. Вето буде дуже поганим знаком для європейської промисловості", - заявив виконавчий директор Alstom Анрі Пупар-Лафарж, передає французька газета Le Figaro. Обидві кампанії вважають, що злиття дозволить їм конкурувати на глобальному рівні з китайським виробником потягів China Railroad Rolling Stock Corporation (CRRC).