 Єврокомісія блокує злиття двох залізничних гігантів Siemens та Alstom - ЗМІ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.02.2019

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Економіка

Єврокомісія блокує злиття двох залізничних гігантів Siemens та Alstom - ЗМІ

Створення у Європі великої компанії після злиття залізничних потужностей німецького Siemens та французького Alstom негативно вплине на конкуренцію та споживачів, вважають у Єврокомісії, повідомляють ЗМІ.

Єврокомісія хоче заблокувати злиття виробників залізничних потягів

Єврокомісія хоче заблокувати злиття виробників залізничних потягів

Європейська Комісія планує 6 лютого заблокувати заплановане злиття залізничних потужностей німецької компанії Siemens та французької Alstom. Про це напередодні винесення рішення у вівторок, 5 лютого, повідомили інформаційні агенції з посиланням на джерела. Зокрема, комісія занепокоєна, що поява такої великої компанії може погано вплинути на конкуренцію в цій сфері у Європі, а зрештою і на споживачів.

"Ми хочемо сильних європейських компаній, які можуть конкурувати на глобальній сцені. Але ми ніколи не будемо грати в політику або грати з фаворитами, коли йдеться про забезпечення рівних умов", - наголосив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, передає агенція dpa. За даними агенції AFP, єврокомісарка з питань конкуренції Маргарете Вестагер "порекомендує негативне рішення" щодо злиття компаній.

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Німецький Siemens і французький Alstom планують злиття підрозділів з виробництва потягів. Нова компанія, як очікується, матиме оборот у понад 15 мільярдів євро і буде європейським конкурентом китайського CRRC. (27.09.2017)

Єврокомісія відхиляє злиття залізничних потужностей німецької компанії Siemens та французької Alstom. Так Євросоюзу не вдасться конкурувати з Китаєм, вважає Франк Зірен. (31.01.2019)

Своєю чергою німецький та французький уряди підтримують угоду, адже вважають, що необхідно конкурувати з Китаєм та США. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер нещодавно наголосив, що промислові рішення в XXI столітті "не можуть бути прийняті через правила конкуренції, встановлені у XX столітті". Його німецький колега Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) також висловив сподівання, що злиття компаній відбудеться.

"Другого шансу не буде. Вето буде дуже поганим знаком для європейської промисловості", - заявив виконавчий директор Alstom Анрі Пупар-Лафарж, передає французька газета Le Figaro. Обидві кампанії вважають, що злиття дозволить їм конкурувати на глобальному рівні з китайським виробником потягів China Railroad Rolling Stock Corporation (CRRC).

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Єврокомісія хоче заблокувати злиття виробників залізничних потягів

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