 Єврокомісар про техніку з Китаю: Вони можуть отримувати наші секрети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

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Новини

Єврокомісар про техніку з Китаю: Вони можуть отримувати наші секрети

Європейцям слід непокоїтися через співпрацю китайських компаній з розвідслужбами Китаю, заявив єврокомісар Андрус Ансіп. Ці фірми, за його словами, можуть інсталювати спеціальні чіпи в свою продукцію.

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Європейські громадяни мають бути стурбованими через зв'язки китайських компаній, таких як Huawei, з розвідувальними службами своєї країни. З такою заявою виступив у Брюсселі у п'ятницю, 7 грудня, єврокомісар з питань єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп.

"Чи слід нам непокоїтися з приводу Huawei чи інших китайських компаній? Так, я думаю, ми повинні непокоїтися щодо цих компаній, тому що вони змушені співпрацювати зі своїми розвідувальними службами", - цитує заяву Ансіпа агенція dpa. Єврокомісар додав, що ці компанії можуть інсталювати чіпи в свою продукцію, щоб отримувати "деякі з наших секретів". "Як звичайні, прості люди, ми, звісно, маємо побоюватися", - зауважив Ансіп.

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Спочатку лунають погрози, а вже потім ведуться переговори. Такої стратегії дотримується президент США Дональд Трамп у торговельній суперечці з КНР, де вже пролунало багато погроз, а тепер ведуться пошуки компромісу. (04.05.2018)

Вперше китайська компанія Huawei посунула американську Apple з другої позиції за кількістю проданих у світі смартфонів. На першому місці залишається Samsung. (01.08.2018)

У Huawei, тим часом, заявили, що відкидають будь-які звинувачення в тому, що компанія може становити загрозу безпеці. У компанії зазначили, що готові надати будь-яку інформацію і підтримувати відкритий діалог з європейськими партнерами щодо питань безпеки, зазначає Reuters.

Huawei Technologies є однією з найбільших у світі компаній у сфері телекомунікацій. У другому кварталі цього року вона вперше обійшла американську компанію Apple за кількістю проданих у світі смартфонів.

Як зазначає dpa, імовірно, занепокоєння через питання безпеки примусили США тиснути на Канаду та інших союзників з метою не використовувати обладнання від Huawei у своїх телекомунікаційних мережах стандарту 5G.

Нагадаємо, напередодні, 6 листопада, стало відомо, що 1 грудня у канадському Ванкувері затримали фінансову директорку компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу за запитом США. Підставою для затримання стало ймовірне порушення компанією санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Затриманій загрожує екстрадиція до США. За словами еврокомісара Ансіпа, причина арешту незрозуміла.

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