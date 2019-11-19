Єврокомісар: Окуповані території не завадять зближенню України з ЄС

Окупація Росією частини територій України не завадить зближенню країни з Євросоюзом. Такий погляд висловив новий єврокомісар з сусідства та розширення Олівер Варгеї у середу, 12 листопада, на засіданні комітету з закордонних справ Європарламенту в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Щодо Грузії, Молдови та України та запитання, чи проблеми, які вони мають з Росією, включно з окупацією їхніх територій, не будуть перешкодою для наближення до Євросоюзу. Я думаю, що ні. Ми вже це довели та продовжимо це доводити", - запевнив єврокомісар.

Варгеї нагадав, що угоди про асоціацію з цими трьома країнами передбачають імплементацію ними 70 відсотків від усього законодавства ЄС. "Завдяки цьому вони можуть наблизитися до ЄС у практично будь-якій сфері їхнього життя настільки, наскільки вони хочуть. Ми продовжуватимемо їх підтримувати у цьому", - зазначив єврокомісар.

"Якщо є додаткові сфери, де вони хотіли би більше співпрацювати з нами, то ми більше ніж щасливі зробити це. Коли я дивлюся на Україну, я вважаю дуже цікавим, якщо ми зможемо тісніше сполучити її з нами - чи в цифровій, чи в енергетичній, чи в транспортній інфраструктурі", - уточнив посадовець.

На думку Варгеї, коли потенціал для зближення, передбачений угодами про асоціацію, буде вичерпано, то почнуть говорити про питання членства цих країн у ЄС. Але поки до цього ще далеко, застеріг єврокомісар.

Нагадаємо, що раніше того ж дня новий верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз повинен надавати Україні будь-яку підтримку, якої вона потребує в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.