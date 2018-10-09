 Єврокомісар: Новий бюджет Італії ″беспрецедентно″ порушує правила ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Єврокомісар: Новий бюджет Італії "беспрецедентно" порушує правила ЄС

Дефіцит італійського бюджету значно вищий, ніж планувалось раніше, та "безпрецедентно" порушує критерії Євросоюзу, заявили в Єврокомісії. Італійський прем'єр демонструє непохитну реакцію на критику з Брюсселя.

Єврокомісар з питань фінансів П'єр Московісі закинув Італії порушення правил ЄС щодо дефіциту бюджету

Єврокомісар з питань фінансів П'єр Московісі закинув Італії порушення правил ЄС щодо дефіциту бюджету

Проект державного бюджету Італії  на 2019 рік не відповідає правилам Європейського Союзу, критикують у Брюсселі. Плани країни щодо нових боргів є "безпрецедентним відхиленням від критеріїв" ЄС, йдеться у листі єврокомісара з питань фінансів П'єра Московісі, відправленому у четвер, 18 жовтня, до Рима, передає агенція dpa. До 22 жовтня міністр фінансів Італії Джованні Тріа повинен надати Єврокомісії відповідь з цього приводу.

DW.COM

Український парламент проголосував за прийняття в першому читанні державного бюджету на 2019 рік. Він побудований на прогнозі зростання ВВП на три відсотки і інфляції на рівні 7,4 відсотка. (18.10.2018)

За перше півріччя 2018 року у ФРН перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило 48,1 мільярда євро, що стало абсолютним рекордом з часу возз'єднання Німеччини. (24.08.2018)

Дефіцит бюджету Італії-2019 запланований на рівні 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП), тоді як попередній уряд обіцяв дефіцит на рівні лише 0,8 відсотка. Окрім того, планується, що нові борги Італії не перевищать трьох відсотків ВВП. Але вже існуючі заборгованості складають 130 відсотків замість закріплених в правилах ЄС 60 відсотків від ВВП. Саме тому Італія має дотримуватися значно нижчих показників дефіциту бюджету та нових заборгованостей. За словами П'єра Московісі, нинішні показники бюджету Італії є "особливо тяжким порушенням".

Тим часом прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте не бачить причин для стурбованості. "Ми знали, що бюджет, який задовольняє потреби громадян, не відповідає очікуванням Європейської Комісії", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що готовий відповісти на критику Брюсселя. За його словами, бюджет є "добре продуманим, добре побудованим та добре прописаним".

Згодом єврокомісар Московісі в четвер спробував заспокоїти публічну дискусію навколо італійського бюджету, зазначивши, що "ми лише написали листа", а остаточне рішення лежатиме на плечах європейських лідерів. "У нас є час", - цитує його інформагенція Reuters.

Також за темою

Italien Regierungsbildung | Luigi Di Maio

Попри тиск Євросоюзу, Італія залишить бюджет дефіцитним 02.10.2018

Італія не збирається зменшувати плани щодо дефіциту свого бюджету, попри тиск з боку Євросоюзу. Курс євро тим часом падає на тлі заяв італійським політиків.

Реклама

Докладно

Керч

Як Україна реагує на трагедію в Керчі

Співчувати, мовчати або зловтішатися? Трагедія в Керчі показала, як складно Україні реагувати на такі події.  

Mietshaus (picture-alliance/Wolfram Steinberg)

"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Що з ними роблять німці? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  