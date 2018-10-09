Єврокомісар: Новий бюджет Італії "беспрецедентно" порушує правила ЄС

Проект державного бюджету Італії на 2019 рік не відповідає правилам Європейського Союзу, критикують у Брюсселі. Плани країни щодо нових боргів є "безпрецедентним відхиленням від критеріїв" ЄС, йдеться у листі єврокомісара з питань фінансів П'єра Московісі, відправленому у четвер, 18 жовтня, до Рима, передає агенція dpa. До 22 жовтня міністр фінансів Італії Джованні Тріа повинен надати Єврокомісії відповідь з цього приводу.

Дефіцит бюджету Італії-2019 запланований на рівні 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП), тоді як попередній уряд обіцяв дефіцит на рівні лише 0,8 відсотка. Окрім того, планується, що нові борги Італії не перевищать трьох відсотків ВВП. Але вже існуючі заборгованості складають 130 відсотків замість закріплених в правилах ЄС 60 відсотків від ВВП. Саме тому Італія має дотримуватися значно нижчих показників дефіциту бюджету та нових заборгованостей. За словами П'єра Московісі, нинішні показники бюджету Італії є "особливо тяжким порушенням".

Тим часом прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте не бачить причин для стурбованості. "Ми знали, що бюджет, який задовольняє потреби громадян, не відповідає очікуванням Європейської Комісії", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що готовий відповісти на критику Брюсселя. За його словами, бюджет є "добре продуманим, добре побудованим та добре прописаним".

Згодом єврокомісар Московісі в четвер спробував заспокоїти публічну дискусію навколо італійського бюджету, зазначивши, що "ми лише написали листа", а остаточне рішення лежатиме на плечах європейських лідерів. "У нас є час", - цитує його інформагенція Reuters.