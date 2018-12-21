 Єврокомісар: Зупинити ″Північний потік-2″ вже не вдасться | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

Єврокомісар: Зупинити "Північний потік-2" вже не вдасться

Критика на адресу будівництва газогону "Північний потік-2" не є підставою для його зупинки, заявив єврокомісар Ґюнтер Еттінґер. Однак "Газпром", за його словами, має укласти "чесну угоду" щодо транзиту газу Україною.

Ґюнтер Еттінґер

Ґюнтер Еттінґер

Єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger) переконаний, що попри тиск з боку США проект газогону "Північний потік-2" не буде зупинений. "Правда полягає і в тому, що трубопровід давно вже давно будується і не може бути так просто зупинений", - заявив він в інтерв'ю виданню Spiegel, фрагменти якого опубліковані у п'ятницю, 28 грудня. За словами єврокомісара, погрози американського президента Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про те, що Німеччина опиниться в енергетичній залежності від російського газу через газопровід, не є підставою для зупинки проекту.

Водночас Ґюнтер Еттінґер вимагає від російського "Газпрому" "чесної угоди" щодо подальшого транзиту газу територією України. За його словами, Євросоюз міг би посилити тут тиск на Росію.

"У питанні ж подальшого розподілу газу з "Північного потоку-2" в Європі діють норми права щодо внутрішнього ринку ЄС. До них належать також приписи, які забезпечують чесну конкуренцію. Володимир Путін та "Газпром" знають про це", - зазначив Еттінґер, цитує агентство Reuters.

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Газопровід "Північний потік-2" проляже дном Балтійського моря, сполучивши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1200 кілометрів, пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Проект реалізує російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Очікується, що новий трубопровід може бути введений в експлуатацію до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки непокоїться через можливу втрату статусу транзитера газу. Активно критикують проект також Польща і країни Балтії, котрі застерігають ЄС від залежності від російського газу. Німеччина, у свою чергу, неодноразово запевняла, що проект має суто економічний характер.

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Чи можна ще зупинити "Північний потік-2" (13.12.2018)

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