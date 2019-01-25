Євродепутатка: "Північний потік-2" задумано, щоб нашкодити Україні

У Європарламенті хочуть ще під час нинішнього скликання - тобто, до виборів у травні - ухвалити резолюцію щодо відносин між ЄС і Росією. Її текст сформують на основі доповіді, написаної євродепутаткою Сандрою Калнієте з Латвії (фракція консервативної Європейської народної партії - ЄНП). Зараз документ на стадії обговорення поправок. DW поспілкувалася з Калнієте в середу, 23 січня, після першого обговорення поправок представниками фракцій.

DW: Яку ціль ви ставили перед собою, коли писали доповідь?

Сандра Калнієте: 2014 року ми ухвалили першу доповідь щодо Росії у цьому скликанні. Коли я її прочитала, моєю реакцією було: а для чого нам потрібна нова? Адже все, що було зазначено в тій резолюції, не змінилося, а, я би сказала, погіршиллося. І я взяла собі за мету скласти фактичну картину та спробувати знайти канали комунікації, які ще можна підтримувати чи просувати. Їх небагато. Загальний настрій у Європарламенті такий, що підхід став менш емоційним. З 2014 року, після анексії Криму та агресії у Східній Україні, я спостерігаю зміну ставлення до Росії у Європарламенті в цілому, а саме - покращення розуміння того, що відбувається, тоді як раніше частіше видавали бажане за дійсне.

Євродепутатка від ЄНС Сандра Калнієте

Який сигнал ви хочете надіслати російській владі та громадянам РФ?

Як завжди: що Росія повинна бути відповідальним членом міжнародної спільноти, дотримуватися міжнародного права, вирішити питання Криму, імплементувати мінські домовленості, припинити втручатися гібридними й іншими засобами у справи країн ЄС - це і втручання у вибори, і промивання мізків, і фейкові новини. З іншого боку, ми щиро хочемо працювати з громадянським суспільством у Росії, захищати тих, чиї права порушують - чи це політв'язні, чи викрадені громадяни інших країн, а чи відомі лідери опозиції.

У доповіді ви закликаєте до збільшення фінансової підтримки громадянського суспільства в Росії. Але тих, хто її отримує, у РФ визнають іноземними агентами, що полегшує їхнє переслідування з боку влади. Чи шукали ви шляхів, як цього уникнути?

Підтримка Євросоюзом громадянського суспільства та неурядових організацій - дуже делікатне питання. Ми хочемо їх підтримувати так, щоб не ставити під загрозу ні людей, ні організації.

Коли ви виступали на парламентському комітеті 22 січня, ви сказали, що час для ухильних дипломатичних заяв минув. Але формулювання вашої доповіді саме дипломатичні. Наприклад, там немає слів, що "Росія перетворюється з відповідального партнера на державу, небезпечну для своїх сусідів" - тут я цитую вас...

Це було моє вступне зауваження. Я сказала це дуже коротко та дуже гостро. Це не було дипломатично. Насправді, ця доповідь - найжорсткіша, яку ми тільки формулювали. Якщо ми зараз будемо проглядати її рядок за рядком, то ви побачите, що це (процитована заява. - Ред.) міститься у тексті. У ньому чітко говориться про переконливе стримування, про засоби для посилення стійкості проти гібридного втручання.

Ви говорили, що було подано 375 поправок до доповіді. Сьогодні ви їх обговорювали з представниками інших фракцій. У якому напрямку рухається дискусія, як може змінитися текст?

Моє перше враження, що ми рухаємося у напрямку детальнішої, чіткішої, сильнішої доповіді. Я би сказала, більша частина доповіді залишиться такою, як є. У процесі обговорення поправок ми додаємо фактичний матеріал, а також прибираємо формулювання, які можна трактувати по-різному.

У доповіді ви закликаєте припинити дію угоди про партнерство та співпрацю між ЄС і Росією, яка діє з 1997 року. Її було підписано на 10 років, з того часу її регулярно подовжують. Що дасть такий крок? Чи це спроба покарати Володимира Путіна за його політику?

Я ще була міністеркою закордонних справ (Латвії у 2002-2004 роках. - Ред.), коли ми почали переговори про нову угоду. Їх так і не завершили. Зараз ми рік за роком подовжуємо наявний документ. Але в реальності його призупинено. Тому я не бачу в ньому жодного сенсу. Це не покарання когось, документ просто не виконує більше жодної практичної функції. Єврокомісія до 2008 року і навіть після цього виступала з пропозиціями переговорів, але жодних угод так і не підготували. Передусім через те, що російська сторона не хотіла вести переговори.

У доповіді ви закликаєте зупинитибудівництво проекту газопроводу "Північний потік-2". Чи вірите ви, що цей проект ще можна зупинити?

Це не питання віри. Мене обрано від країни, яка дуже чітко розуміє політичне підґрунтя цього проекту. І ми в цьому не самі. Є група країн, які дуже добре розумію, що "Північний потік-2" задумано для того, щоб нашкодити інтересам України та припинити транзит газу Україною. Економічної потреби в "Північному потоці-2" немає. Проект також небезпечний з екологічної точки зору. Моє завдання - надалі триматися цієї лінії.

У доповіді згодуються заходи з укріплення довіри на Донбасі. Можете пояснити, про що йдеться?

Це може бути спецпосланець ЄС. Це можуть бути миротворці ООН.

Чи сподіваєтеся ви якось змінити курс Путіна цією резолюцією?

Ця резолюція оцінює не лише Росію. Для нас важливо, щоб ми у ЄС, наші держави-члени були єдиними у наших відносинах з Росією. Щоб ми посилювали нашу стійкість, фінансували проекти оборонного союзу ЄС, щоб ми продовжували політику "більше за більше, менше за менше".

Ви могли би пояснити, в чому вона полягає?

Більше порушень міжнародного права (з боку РФ. - Ред.) - більше санкцій. Припинення чи зменшення порушень - тоді перегляд санкцій. У цілому моє бачення полягає в тому, що ця доповідь адресована радше ЄС: що ми повинні робити, як ми можемо покращити себе.