Євродепутатка: Звільнення Цемаха - тривожний сигнал

Депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала "тривожним" звільнення українським судомз-під варти колишнього "командувача ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

"Звільнення підозрюваного, якого прагне допитати міжнародна слідча група (яка розслідує збиття літака Boeing рейсу MH17 влітку 2014 року в небі над Донбасом. - Ред.), викликає тривогу", - заявила Каті Пірі у четвер, 5 вересня, в ексклюзивному коментарі DW у відповідь на постанову Апеляційного суду міста Києва звільнити Цемаха під особисте зобов'язання.

Євродепутатка також зауважила, що їй невідомо про будь-які слідчі дії або допити Цемаха, які б здійснювали фахівці міжнародної слідчої групи.

Раніше цього дня стало відомо, що судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Члени цієї судової інстанції також розпорядилися негайно звільнити Цемаха прямо в залі суду.

Напередодні 40 євродепутатів, серед них і Каті Пірі, звернулися до президента України Володимира Зеленського з письмовим проханням не вносити Цемаха в список осіб, котрі підлягають обміну полоненими з РФ. Серед іншого автори листа вказували на важливість Цемаха для міжнародного слідства, що розслідує обставини катастрофи авіалайнера MH17.

Днями про бажання поставити Цемаху кілька запитань повідомили й самі нідерландські слідчі.

Про Володимира Цемаха активно писали російські ЗМІ на початку липня 2019 року. Повідомлялося, що українські спецслужби нібито зуміли таємно вивезти з підконтрольного Сніжного (Донецька область) на підконтрольну Києву територію України "колишнього командувача ППО Слов'янської бригади" Цемаха як свідка у справі збиття авіарейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук".