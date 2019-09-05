 Євродепутатка: Звільнення Цемаха - тривожний сигнал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

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Євродепутатка: Звільнення Цемаха - тривожний сигнал

Звільнення українським судом з-під варти колишнього "командувача ППО" самопроголошеної "ДНР" Володимира Цемаха викликає тривогу, вважає членкиня Європарламенту Каті Пірі.

Євродепутатка Каті Пірі

Євродепутатка Каті Пірі (архівне фото)

Депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала "тривожним" звільнення українським судомз-під варти колишнього "командувача ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

"Звільнення підозрюваного, якого прагне допитати міжнародна слідча група (яка розслідує збиття літака Boeing рейсу MH17 влітку 2014 року в небі над Донбасом. - Ред.), викликає тривогу", - заявила Каті Пірі у четвер, 5 вересня, в ексклюзивному коментарі DW у відповідь на постанову Апеляційного суду міста Києва звільнити Цемаха під особисте зобов'язання.

DW.COM

Володимира Цемаха відпустили під особисте зобов'язання судді Апеляційного суду міста Києва. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. (05.09.2019)

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що затриманий спецслужбами бойовик "ДНР" Володимир Цемах має дані щодо причетності РФ до катастрофи MH17. (17.07.2019)

Українській стороні не варто включати в список обміну полоненими підозрюваного в збитті пасажирського лайнера MH17 Володимира Цемаха з огляду на цінність його свідчень для слідства, вважають євродепутати. (05.09.2019)

Утримуваний під вартою в Україні кандидат на обмін полоненими Володимир Цемах зацікавив нідерландських слідчих, які розслідують збиття MH17 на Донбасі. (03.09.2019)

Євродепутатка також зауважила, що їй невідомо про будь-які слідчі дії або допити Цемаха, які б здійснювали фахівці міжнародної слідчої групи. 

Раніше цього дня стало відомо, що судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Члени цієї судової інстанції також розпорядилися негайно звільнити Цемаха прямо в залі суду.

Напередодні 40 євродепутатів, серед них і Каті Пірі, звернулися до президента України Володимира Зеленського з письмовим проханням не вносити Цемаха в список осіб, котрі підлягають обміну полоненими з РФ. Серед іншого автори листа вказували на важливість Цемаха для міжнародного слідства, що розслідує обставини катастрофи авіалайнера MH17.

Днями про бажання поставити Цемаху кілька запитань повідомили й самі нідерландські слідчі.

Про Володимира Цемаха активно писали російські ЗМІ на початку липня 2019 року. Повідомлялося, що українські спецслужби нібито зуміли таємно вивезти з підконтрольного Сніжного (Донецька область) на підконтрольну Києву територію України "колишнього командувача ППО Слов'янської бригади" Цемаха як свідка у справі збиття авіарейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук".

  • MH17 був збитий російським Буком

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    MH17 був збитий російським "Буком"

    Розслідування показало, що Boeing був збитий ракетою серії 9М38, яка застосовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установка була доправлена з Росії і запущена з території, яку на той час контролювали сепаратисти. Фрагменти ракети серії "Бук" були виявлені як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Маршрут Бука

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Маршрут "Бука"

    Міжнародній слідчій групі вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК "Бук" прямував на територію України, а також маршрут його руху в зворотньому напрямку. За версією слідства, комплекс переміщався з території Росії на територію Сходу України і пізніше був вивезений назад до РФ на білому тягачі марки Volvo.

  • Місце запуску ракети

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Місце запуску ракети

    Кінцевим пунктом призначення ЗРК "Бук" стали поля неподалік від селища Первомайське. Цю інформацію підтверджують свідчення численних свідків, які бачили стовпи диму, установку "Бук" у районі селища, а також саму ракету після її запуску. Після запуску ракети "Бук" покинув це місце своїм ходом. Через деякий час його знову завантажили на тягач і відвезли до російського кордону.

  • Альтернативні версії

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Альтернативні версії

    Слідство виключило версії про позаштатну ситуацію та теракт на борту. Версія про те, що авіалайнер був збитий у повітрі військовим літаком, також була визнана неспроможною. На основі радіолокаційних даних встановлено, що на момент катастрофи повітряних суден, здатних збити рейс МН17, поблизу не перебувало.

  • Винні особи

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Винні особи

    На даний момент Міжнародна слідча група встановила особи близько ста людей, причетних до катастрофи. Двоє з підозрюваних згадуються на сайті нідерландської поліції як "фігурант 1, псевдонім: Оріон (позивний), ім'я: Андрій Іванович" та "фігурант 2, псевдонім: Дельфін (позивний), ім'я: Микола Федорович". Їхні прізвища слідству поки не відомі.

  • Слідство шукає свідків

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Слідство шукає свідків

    На сайті оприлюднені фрагменти записів телефонних розмов Дельфіна та Ореона. "Ну чьо, колону підтверджує, яку йде, Москва? Я говорю, підтвердження колони, яка йде в бік аеропорту... Москва підтверджує... бачать вони її? Це колона ци-и-и-их... укропів?" - запитує один з фігурантів. Слідство звертається з проханням про допомогу до всіх, хто володіє інформацією про цих людей.

  • Розслідування Bellingcat

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Розслідування Bellingcat

    Висновки Міжнародної слідчої групи фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat - експертно-журналістської організації, яка проводить незалежні розслідування за інформацією з відкритих джерел. 15 липня Bellingcat оприлюднила доповідь, у якій також стверджується, що причиною загибелі "Боїнга" стала ракета з установки "Бук", доправлена на територію України з Росії.

  • Російська версія

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Російська версія

    У жовтні 2015 року виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - оприлюднив висновки власного розслідування катастрофи. За версією концерну, Boeing був збитий із району поблизу сіл Зарощенське і Велика Шишівка, підконтрольних на той момент збройним силам України. Експерти Bellingcat, своєю чергою, стверджують, що у вказаних точках не було українських установок "Бук".

    Автор: Наталія Мехед


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Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

Проміжний звіт Міжнародної слідчої комісії, яка розслідує причини катастрофи рейсу MH17, пролив нове світло на причини трагедії. Що до цього часу вдалося дізнатися? (10.10.2016)  

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