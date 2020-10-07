Євродепутатка: "Безвіз" з ЄС не означає вседозволеності для українських олігархів

5 жовтня депутати Європарламенту Віола фон Крамон (Viola von Cramon), Міхаель Ґалер (Michael Gahler) та Раса Юкнявічене звернулися до керівника фракції партії "Слуга народу" Давида Арахамії з відкритим листом. У ньому вони застерегли щодо небезпеки втрати Україною макрофінансової допомоги від ЄС, а також жорстко розкритикували частину депутатів від "Слуги народу" за координацію нападок на антикорупційні установи і зв'язки з олігархами. DW розпитала про подробиці в однієї зі співавторів листа, литовської євродепутатки ("Європейська народна партія") Раси Юкнявічене.

Deutsche Welle: Пані Юкнявічене, тон Вашого листа до Давида Арахамії доволі жорсткий. Що спонукало до його написання?

Раса Юкнявічене:Я не вважаю, що лист був жорстким. Це лист друзів. Я не знаю людей, більше залучених до українського питання у Європарламенті, ніж Віола фон Крамон, Міхаель Галлер, я, хоча, звичайно, є ще багато інших. Ініціаторкою та авторкою цього листа була фон Крамон, а я його підписала. На мою думку, друзі мають відкрито спілкуватися між собою, а якщо виникають непорозуміння - зустрічатися і говорити одне з одним. Я знаю, що і правляча партія в Україні, і опозиція, можливо, не вся, але ті, хто свого часу починали рух до ЄС, хочуть, щоб ваша країна продовжували йти цим шляхом. Успіх у боротьбі з корупцією в Україні - головне для європейських партнерів і нас, друзів України, і ми хочемо, щоб не було ніяких ухилянь від цієї мети. Тому що, тут я буду з вами відверта, коли спілкуєшся з політиками європейських країн, перше, що вони говорять при згадці про Україну, - корупція. Я завжди намагаюся пояснити, що це нелегка боротьба і вже багато, що зроблено. Тому всі ці новини про те, що зараз відбувається (у сфері антикорупційної боротьби в Україні. - Ред.) нас справді хвилюють. Тож я вважаю добрим те, що такий лист з’явився, але я не хочу, щоб його вважали жорстким.

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Це невипадковість, що його оприлюднили у переддень саміту Україна-ЄС?

Цього я не знаю. Проте не думаю, що це було зроблено спеціально під саміт. Єдине, з чим це пов’язано напряму, - останні події в Україні, нові призначення, які відбуваються не так, як сподівався багато хто у ЄС.

Володимир Зеленський (л) та Шарль Мішель (п) під час зустрічі у Брюсселі, 6 жовтня 2020

У листі згадуються рішення, які можуть призвести до регресу антикорупційної реформи в Україні. Як, на вашу думку, повинен реагувати на ці події президент України Володимир Зеленський?

Я гадаю, президент Зеленський знає про це і має багато інструментів впливу у парламенті. Він - лідер партії, яка представляє більшість. Якщо у партії є воля боротися з корупцією, то її лідер відповідальний за те, як ця боротьба відбувається. Я вірю, що для президента боротьба з корупцією - пріоритет, і треба робити так, щоб з цього приводу ні в кого не лишалося сумнівів. Бо наразі такі сумніви викликає необережність деяких рішень. Але жодна держава не пройшла свого становлення без помилок. А Україна - велика країна, їй особливо нелегко рухати вперед. І ми це добре розуміємо. Але жорсткі, сміливі рішення у боротьбі з корупцією - надзвичайно важливі.

Ви закидаєте деяким членам фракції "Слуга народу" поширення кремлівської дезінформації. Ви не могли б навести кілька прикладів чи назвати імена депутатів, які тиражують фейкові новини?

Я не вдаватимуся в деталі. Ті, хто прочитали цього листа, зрозуміли, про що йдеться. Проте подібні явища існують не лише в Україні. Навіть у Литві, яку я представляю, котра є членом ЄС і НАТО, ми теж бачимо деякі політичні партії, які ведуть себе, як кремлівські пропагандисти, використовуючи дезінформацію проти опонентів. У комітеті Європарламенту з протидії іноземному втручанню та дезінформації, який було створено недавно, ми говорили про те, що фейкові новини надходять не лише ззовні, вони поширюються й усередині наших держав. Їх використовують як зброю проти опонентів.

У листі йдеться про те, що безвізові поїздки можуть втрати ті олігархи та політики, які зловживають цим привілеєм у власних інтересах. Та яким може бути механізм? Це натяк на можливість введення персональних санкцій проти окремих українських політиків, олігархів?

Звісно, якщо буде необхідність застосувати такі заходи, то вони будуть застосовані. Але я не думаю, що зараз це може відбутися. Хоча така можливість теоретично існує. Ці важелі необхідні для того, щоб люди розуміли, що демократія не означає, що ти може робити все, що хочеш. У ЄС ми весь час говоримо про цінності, заради яких він створювався, і які ми сповідуємо. І ці цінності повинні бути близькими і для таких держав, як Україна.

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