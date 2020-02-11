Євродепутати розкритикували мережу, що поширює дезінформацію про аборти

Низка критиків заборони абортів виступила проти мережі Heartbeat International. Ця організація надає консультації вагітним жінкам з метою боротьби з абортами. Самі консультації надаються через мережу спеціальних центрів і філіалів. Як зазначається на веб-сайті Heartbeat International, політика мережі відповідає біблійним принципам і християнській етиці. Критика на адресу Heartbeat International пролунала після того, як інтернет-видання openDemocracy опублікувало на своєму сайті доповідь про діяльність цієї мережі.

Як стверджують автори дослідження, деякі філіали Heartbeat надавали жінкам "неправдиву інформацію" та "вводили їх в оману", діючи всупереч зобов'язанням самої Heartbeat, що гарантує своїм клієнткам надання "точної інформації".

Репортерки, які видавали себе за вагітних жінок, відвідали центри й філіали Heartbeat у 18 країнах світу. Проведене ними розслідування показало, що в багатьох центрах у відповідь на запитання, пов'язані з охороною здоров'я, надавалася неточна інформація.

Коментуючи результати доповіді, Heartbeat International повідомила DW, що вона твердо дотримується свого зобов'язання піклуватися про людей, "... оскільки ми знаємо, що кожна жінка заслуговує на любов і підтримку під час незапланованої вагітності". "Жодна жінка не повинна почуватися самотньою чи змушеною або відчувати настільки сильну безнадію, щоб абортом обірвати життя своєї дитини", - кажуть у Heartbeat International.

Перевірки в Африці, Латинській Америці та Європі

Репортерки openDemocracy заявили, що на них тиснули з метою переконати їх не переривати небажану вагітність, навіть у випадках зґвалтування або насильства в сім'ї.

За їхніми даними, в Африці, Латинській Америці та Європі жінкам казали, що аборт може підвищити ризик розвитку раку, психічних захворювань і призвести до проблем під час майбутньої вагітності. Крім того, повідомлялося, що в чотирьох неназваних країнах жінок попереджали, що їм потрібен дозвіл на аборт від своїх чоловіків або бойфрендів.

В одному випадку репортерці, яка видавала себе за жінку, що зазнає жорстокого поводження в родині, було сказано: "Тепер ти жертва насильства, але аборт зробить тебе його частиною, адже ти так само учиниш насильство", - ідеться в звіті openDemocracy.

У самій організації Heartbeat International запевняють, що підтримують всі свої навчальні ресурси, призначені для мережі з надання допомоги під час вагітності. Принаймні так сказала в розмові з DW віцепрезидентка Heartbeat International Сінді Бостон-Білотта. "Наша мета полягає в тому, щоб допомогти клієнтці глибше зрозуміти, що таке аборт, щоб ухвалене нею рішення було справді обґрунтованим", - сказала Бостон-Білотта.

"Глибока стурбованість"

Після оприлюднення дослідження openDemocracy кілька членів Європарламенту підписали лист, в якому висловили свою "глибоку стурбованість через питання, пов'язані з порушенням основних прав людини і дискримінацією за статевою ознакою".

Свої підписи під листом поставили, зокрема, євродепутатка від Нідерландів Вєра Такс, євродепутатка від Франції Сільві Гійом - обидві представляють лівоцентристську групу "Соціалістів і демократів". Крім того, листа підписали євродепутатка від Бельгії Хільде Вотманс, яка представляє "Оновлену Європу", і Гвендолін Дельбос-Корфілд, що є членкинею фракції "Зелені - Європейський вільний альянс".

Свою стривоженість через опубліковані в доповіді openDemocracy факти висловили й інші активісти та організації.

З вуст критиків на адресу Heartbeat International пролунали закиди у "брехні", поширенні "шкідливих міфів" та в "примусі жінок до вагітності". Приміром, на думку представниці мережі абортаріїв Planned Parenthood Ани Марії Беяр, тактика, до якої вдавалися Heartbeat International, "небезпечна й образлива", а ще вона "становить загрозу для здоров'я та гідності жінок".

Дослідження openDemocracy проводилося в Аргентині, Канаді, Коста-Ріці, Хорватії, Еквадорі, Ірландії, Ізраїлі, Італії, Іспанії, Мексиці, Нігерії, Південній Африці, Південній Кореї, Румунії, Сербії, Сполучених Штатах Америки, Уганді та Україні.

Культурні та правові відмінності

"Оскільки ми працюємо з організаціями з надання допомоги вагітним у більш ніж 60 країнах світу, нам відомо, що в кожній країні існують свої власні закони про аборти, а також свої культурні норми", - пояснила представниця Heartbeat International Еллен Фоелл.

"Правда полягає в тому, що незалежно від того, де ви живете в світі, аборт обриває життя ненародженої людської дитини. Це і є визначенням аборту, хоч у різних країнах це можуть називати й оцінювати по-різному", - сказала Фоелл.

"Кожна жінка має право на отримання цілковитої інформації, перш ніж вирішувати робити аборт чи ні. Заперечувати потребу в повноцінній обізнаності жінок про емоційні, психологічні та фізичні ризики, що може викликати аборт, було б зневажливим і небезпечним", - сказала віцепрезидентка Heartbeat Бетті Макдауелл.

Організація Heartbeat International також повідомила DW, що вона мала замало часу, щоб відреагувати на індивідуальні звинувачення.