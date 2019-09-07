 Євродепутати не очікують погіршення відносин Україна-ЄС через видачу Цемаха | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.09.2019

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Європа

Євродепутати не очікують погіршення відносин Україна-ЄС через видачу Цемаха

У Брюсселі радіють тому, що обмін полоненими між Україною і Росією відбувся. Опитані DW євродепутати не вважають обмін політично рівноцінним, але заспокоюють, що відносини Києва з ЄС він не зіпсує.

Літак зі звільненими українськими політв'язнями та моряками на борту

Обмін полоненими між Україною та Росією привернув до себе значну увагу в країнах ЄС. Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив про "почуття полегшення".

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) побачила в ньому "обнадійливий знак", а президент Франції Еммануель Макрон зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну, аби спробувати домовитися про наступний саміт "нормандської четвірки".

Надія поки що лише "на горизонті"

Брюссельські політики, з якими DW вдалося поспілкуватися, хоча і висловлюють радість з приводу того, що багатьом полоненим вдалося повернутися додому, не поспішають говорити про можливість подальших зрушень у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. "Значення обміну полоненими в тому, що це перший слабкий сигнал чогось можливого, що поки що на горизонті", - переконаний Нільс Турвальдс, євродепутат з Фінляндії, член центристської фракції "Оновити Європу". Він нагадує, що в Росії залишається багато українських ув'язнених, зокрема в Криму.

Натомість євродепутатка Сандра Калнієте від Латвії говорить, що вона більш скептична, ніж її колеги-політики на Заході, які говорили про надію, що після обміну поворотний момент у конфлікті може бути близьким. "Я не думаю, що буде якийсь результат, адже досі домовленості, досягнуті в усіх переговорах щодо окупованих територій Грузії або східної України, ігнорувалися Росією", - говорить латвійський політик.

Чи був обмін політично рівнозначним?

Цей обмін Калнієте з фракції Європейської народної партії називає "ще одним прикладом безсоромної політики викручування рук, яку Росія завжди провадить у відносинах зі своїми сусідами".

Вона дуже радіє тому, що українцям вдалося повернутися на батьківщину до своїх родин та близьких. "Але я не вважаю, що цей обмін є рівноцінним", - зазначає Калнієте, яка входить до делегації Європарламенту з асоціації з Україною. Вона пояснює, що 24 полонених з 35-ти є українськими моряками, яких Міжнародний трибунал з морського права так чи інакше зобов'язав Росію звільнити. Інших же 11 політичних в'язнів вона називає невеликою часткою від усіх тих українців, яких утримують в Росії "за сфабрикованими справами".

Українських в'язнів після повернення з Росії зустрічав президент України Володимир Зеленський

Українських в'язнів після повернення з Росії зустрічав президент України Володимир Зеленський

Про політичну нерівнозначність обміну говорить і Турвальдс. "Якщо ви обмінюєте одну людину на іншу, то тут є певна рівність. Але якщо говорити про політичну ціну обміну, то можна побачити, що цей обмін не був настільки рівним. Це проблема з асиметричними конфліктами", - говорить Турвальдс, який входить до делегації Європарламенту зі співробітництва з Росією.

Проблема видачі свідка у справі MH17

Перед обміном 40 євродепутатів написали листа до президента України Володимира Зеленського з проханням не видавати Росії Володимира Цемаха, колишнього бойовика, якого називають "ключовим" свідком у справі збиття авіалайнера Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 у 2014 році.

DW.COM

До Києва з російських тюрем повернулись полонені моряки та низка інших в'язнів, звільнення яких домагалась Україна. Про тих, кого натомість відпустили українські правоохоронці, - в матеріалі DW. (09.09.2019)

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію повернути Україні три кораблі та відпустити на волю 24 українських моряків. (25.05.2019)

Нідерландські слідчі змогли допитати Володимира Цемаха у справі про збиття в небі над Донбасом літака рейсу MH17 перед тим, як Київ передав його Москві, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. (07.09.2019)

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обміном утримуваними особами Україна та Росія здійснили перший крок на шляху до припинення війни. (07.09.2019)

За твердженням української сторони, видача Цемаха була обов'язковою умовою Москви для обміну.

Влада Нідерландів уже встигла висловити жаль з приводу видачі Цемаха Росії. Утім, Сандра Калнієте, яка була серед 40 підписантів листа, не вважає, що відносини між ЄС і Україною можуть погіршитися через цю видачу.

Зі свого боку, Турвальдс, підпису якого під листом немає, вважає, що уряд Нідерландів розуміє "незручну позицію", в якій перебуває українська влада. "І він (уряд. - Ред.) добре розуміє, що карти, якими доводиться грати керівництву України, не є найсильнішими (...) Тож я би навіть не думав критикувати керівництво України за цей обмін", - каже Турвальдс.

В Україні навіть звучала думка, що видача Цемаха може підірвати єдність у ЄС, внаслідок чого можуть ослабитися санкції, запроваджені проти Росії за підривання нею територіальної цілісності України. У цьому питанні обидва євродепутати одностайні, що такого зв'язку немає. "Через Цемаха?! - дивується Калнієте запитанню. - Ні, я не думаю, що є якийсь зв'язок між Цемахом і санкціями", - відрубує євродепутатка. Вона нагадує, що підстав для перегляду немає, адже Крим досі залишається анексованим, а мінські угоди продовжують порушувати.

Загалом Турвальдс не погоджується з твердженням, що Україна заплатила надто високу ціну за обмін полоненими. "Що вона (Україна. - Ред.) зробила, - це розпочала щось, що у довготривалій перспективі та за найбільш сприятливого розвитку може призвести до здобуття того, що їй потрібно і на що вона заслужила. У політиці комусь треба зробити перший крок", - підсумовує фінський євродепутат. Українське керівництво, за його словами, простір для діалогу відкрило.

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