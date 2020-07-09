Єврогрупу очолив міністр фінансів Ірландії Паскаль Донох'ю

Міністр фінансів Ірландії Паскаль Донох'ю був обраний головою Єврогрупи. Кандидатура ірландця була схвалена всіма 19 країнами Єврогрупи на засіданні, що пройшло у форматі відеоконференції у четвер, 9 липня, повідомив у своєму Twitter поки ще чинний голова Єврогруппи Маріу Сентену. "Вітаю нового голову Єврогрупи", - написав Сентену, розмістивши фотографію Паскаля Донох'ю.

Крім Донох'ю на цей пост претендували міністерка з економічних питань та цифрових перетворень Іспанії Надія Кальвіньо і міністр фінансів Люксембургу П'єр Граменья.

Сам Донох'ю заявив, що гордий своїм призначенням. За його словами, на посаді голови Єврогрупи він намагатиметься "будувати мости між усіма членами Єврозони та активно працювати з усіма країнами-членами, щоб забезпечити базований на консенсусі підхід до відновлення наших економік та наших суспільств".

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Єврогрупа є неформальним об'єднанням міністрів фінансів 19 держав Єврозони. Вони зазвичай консультуються раз на місяць і координують свої дії в питаннях економічної та фінансової політики. Попри формальну відсутність повноважень, це об'єднання є дуже впливовим та вважається таким собі "тіньовим урядом Єврозони".

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Ірландець приступить до роботи на новій посаді у понеділок, 13 липня. Термін його повноважень становитиме два з половиною роки. Очікується, що новому главі Єврогрупи доведеться мати справу на цій посаді з серйозними викликами через найглибшу в історії Єврозони рецесію, викликану пандемією коронавірусу.