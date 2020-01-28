"Євробачення-2020": Україна визначилась зі своїм учасником

На "Євробаченні-2020" в Нідерландах Україну представлятиме гурт Go-A, що дістав перемогу у фіналі національного відбору, який відбувся у суботу, 22 лютого.

Переможець отримав максимальні шість балів від журі та глядачів. Друге місце посів Khayat, котрий отримав чотири бали від журі та п'ять від глядачів, третє - Krutь з п'ятьма балами від суддів і чотирма - від глядачів.

У фіналі українського відбору змагалися шестеро учасників: Krutь, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, Khayat, дует Tvorchi. Члени журі - Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

"Євробачення-2020" відбудеться в Роттердамі у Нідерландах 12-16 травня. Як відомо, за вихід у фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2020" у першому півфіналі, який відбудеться 12 травня, поборються Україна та Росія.

У 2019 Україна не брала участі в конкурсі у зв'язку з критикою співачки Maruv через її виступ в Росії. Національна громадська телерадіокомпанія та переможниця Національного відбору-2019 відмовилися підписувати відповідний контракт.