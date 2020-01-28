 ″Євробачення-2020″: Україна визначилась зі своїм учасником | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Євробачення-2020": Україна визначилась зі своїм учасником

В Україні переможцем у фіналі національного відбору на "Євробачення-2020", що відбудеться у травні в Роттердамі, став гурт Go-A.

Гурт Go-A

Гурт Go-A

На "Євробаченні-2020" в Нідерландах Україну представлятиме гурт Go-A, що дістав перемогу у фіналі національного відбору, який відбувся у суботу, 22 лютого.

Переможець отримав максимальні шість балів від журі та глядачів. Друге місце посів Khayat, котрий отримав чотири бали від журі та п'ять від глядачів, третє - Krutь з п'ятьма балами від суддів і чотирма - від глядачів.

У фіналі українського відбору змагалися шестеро учасників: Krutь, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, Khayat, дует Tvorchi. Члени журі - Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

"Євробачення-2020" відбудеться в Роттердамі у Нідерландах 12-16 травня. Як відомо, за вихід у фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2020" у першому півфіналі, який відбудеться 12 травня, поборються Україна та Росія.  

У 2019 Україна не брала участі в конкурсі у зв'язку з критикою співачки Maruv через її виступ в Росії. Національна громадська телерадіокомпанія та переможниця Національного відбору-2019 відмовилися підписувати відповідний контракт.

DW.COM

Коментар: Рішення України щодо "Євробачення" - політика взяла гору

Україну на "Євробаченні" не представлятимуть виконавці, які з 2014 року гастролювали в Росії або хочуть там виступати. Це рішення вносить ясність, але й викликає жаль у Андрія Бреннера. (17.10.2019)  

Також за темою

Lissabon Finale Eurovision Song Contest 2018

На "Євробаченні-2020" Росія і Україна виступлять в першому півфіналі 28.01.2020

За результатами жеребкування, що відбулося в Роттердамі, учасники від Росії і України будуть боротися за вихід у фінал конкурсу "Євробачення-2020" в першому півфіналі. Він відбудеться 12 травня.

Ukraine Kiew - Eurovision Song Contest 2017 Logo mit Blumenbeet

Коментар: Рішення України щодо "Євробачення" - політика взяла гору 17.10.2019

Україну на "Євробаченні" не представлятимуть виконавці, які з 2014 року гастролювали в Росії або хочуть там виступати. Це рішення вносить ясність, але й викликає жаль у Андрія Бреннера.

Rotterdam

"Євробачення-2020" відбудеться у Роттердамі 30.08.2019

Нідерландське місто Роттердам було обране для проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у 2020 році. Конкурс запланований на 12, 14 та 16 травня наступного року.

Реклама

Докладно

Зоряна Скалецька під час Skype-інтерв'ю з Нових Санжар

Скалецька на добровільному карантині: Це - не шоу

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька на обсервації у Нових Санжарах. В інтерв’ю DW вона розповіла про умови та протести.  

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі не вперше робить суперечливі заяви

Шеф Ryanair - за посилення контролю для чоловіків-мусульман

Заяву гендиректора Ryanair вжі різко розкритикували у Великобританії. Йому закидають ісламофобію.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  