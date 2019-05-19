"Євробачення-2020" відбудеться у Роттердамі

65-ий пісенний конкурс "Євробачення" пройде наступного року у Роттердамі в Нідерландах, повідомляється на офіційній інтернет-сторінці конкурсу в п'ятницю, 30 серпня.

Всього у конкурсі на проведення "Євробачення-2020" змагалися п'ять міст. Основне змагання було між Роттердамом та Маастрихтом. "Роттердам виявив фантастичний ентузіазм і відданість і має заслужене право вітати делегації з понад 40 країн у травні наступного року", - заявив виконавчий директор конкурсу Джон Ола Сенд.

Нідерланди прийматимуть "Євробачення" вже п'ятий раз. Конкурсні виступи заплановані на 12, 14 та 16 травня 2020 року. До цього "Євробачення" проводили в Амстердамі, двічі в Гаазі та у Хілверсюмі.

Нагадаємо, цього року на на конкурсі в ізраїльському Тель-Авіві переміг представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. Україна не брала участь у конкурсі, а німецький дует Sisters посів третє місце з кінця.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2005 рік: "Ґринджоли" у Києві 2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах 2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2008 рік: Ані Лорак у Белграді Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2009 рік: Світлана Лобода у Москві Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2010 рік: Alyosha в Осло На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі 2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2012 рік: Гайтана в Баку Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені 2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі 2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2017 рік: O.Torvald у Києві 2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2018 рік: Mélovin у Лісабоні 2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy". Автор: Ірина Бойко



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