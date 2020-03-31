"Євробачення-2020" відбудеться в інтернеті та у форматі спеціального шоу

Провести онлайн-концерти Eurovision Song Celebration ("Ушанування пісень "Євробачення") 12 та 14 травня замість півфіналів та шоу Europe Shine A Light ("Європа засяє світлом") 16 травня, коли мав відбутися фінал пісенного конкурсу, організатори "Євробачення-2020" - Європейська мовна спілка та пул із трьох нідерландських телекомпаній - вирішили ще в кінці квітня. Через поширення коронавірусу "Євробачення-2020" скасували, а в будівлі арени у Роттердамі розташували лікарню для хворих на COVID-19.

Ушанування учасників "Євробачення-2020"

У вівторок, 12 травня, на яке було заплановане проведення першого півфіналу конкурсу, на офіційному каналі "Євробачення" в YouTube можна буде побачити перший концерт, у якому візьме участь і український гурт Go_A. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відео пісень країн-учасниць покажуть у тому порядку, в якому виконавці вийшли би на сцену концертно-спортивного комплексу Ahoy.

Організатори обіцяють не просто трансляцію відео пісень, але й сюрпризи. Напередодні онлайн-концертів Європейська мовна спілка закликала прихильників записувати власні версії пісень учасників "Євробачення-2020". Фрагменти з надісланих фанатами відео будуть показані замість традиційного для конкурсу повтору уривків виступів виконавців.

Топ-10 "Євробачення-2020" за оцінками німців

Однак під час онлайн-трансляції не буде голосування. Відеокліпи не можуть замінити конкурсне виконання безпосередньо на сцені та у прямому ефірі. Утім, численні об'єднання шанувальників "Євробачення" проводять свої неофіційні конкурси. У Німеччині таке голосування відбулося в ефірі однієї з дочірніх телекомпаній суспільно-правового телеканалу ARD, що транслює "Євробачення" у ФРН. Увечері 9 травня після закінчення шоу, під час якого були продемонстровані кліпи 41 учасника, телеглядачі та журі зі 100 осіб вибрали найкращі пісні. До топ-10 за абеткою увійшли виконавці з Азербайджану, Болгарії, Данії, Ісландії, Італії, Литви, Мальти, Росії, Швейцарії та Швеції.

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Деякі з них дали згоду на участь у німецькому фіналі "Євробачення-2020". Він відбудеться в Ельбській філармонії в Гамбурзі у суботу, 16 травня. Шоу транслюватиме у прямому ефірі телеканал ARD. Після його закінчення з десятки найкращих глядачі оберуть свого фаворита скасованого конкурсу. Для чистоти експерименту вони не зможуть голосувати за Бена Доліча (Ben Dolic). Саме він мав представляти ФРН на пісенному конкурсі.

Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати Шоу монстрів Фінське хеві-метал-шоу було не для людей зі слабкими нервами. Костюми гурту Lordi, безумовно, також увійшли в історію "Євробачення". 2006 фіни перемогли з піснею Hard Rock Hallelujah. Їхня пісня була сумішшю важкого року і "попси". Фанам, певно, значно більше запам'яталися їхні костюми, ніж пісня.

Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати Співуча диско-куля 2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.

Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати Бородата жінка у золотій сукні Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".

Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати 80-ті роки: гламур у білому Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.

Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати Чудернацькі костюми витісняють сірість Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.

Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати Дивись доки не очманієш Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих. Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер



Шоу замість фіналу "Євробачення"

Німецький фінал "Євробачення" передуватиме концерту Europe Shine A Light ("Європа засяє світлом"). Останній відбудеться 16 травня в нідерландському Гілверсумі тоді, коли мав пройти справжній фінал конкурсу. Концерт транслюватимуть усі країни-учасниці "Євробачення-2020". "Ми хочемо не просто показати шоу та презентувати 41 учасника, на якого ми чекали у Роттердамі, але й надихнути та об'єднати в ці важкі часи людей у Європі та за її межами", - пояснив ідею концерту його виконавчий продюсер Сітсе Баккер. Він закликав зробити шоу "незабутнім моментом в історії "Євробачення".

У цьому допоможуть не тільки переможці минулих конкурсів швед Монс Зелмерлев, ізраїльтянка Нетта Барзілай, Марія Шерифович із Сербії та переможець минулого року, нідерландець Дункан Лоренс. Учасники нинішнього "Євробачення" за допомогою телемосту виконають переможну пісню 1997 року - Love Shine A Light, а фанати - в єдиному віртуальному хорі What's Another Year. З цією композицією дворазовий переможець конкурсу ірландець Джонні Логан переміг на "Євробаченні" 1980 року.