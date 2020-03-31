"Євробачення-2020" відбудеться в інтернеті та у форматі спеціального шоу
Скасоване через пандемію COVID-19 "Євробачення-2020" відбудеться у вигляді онлайн-концертів. Їх покажуть у дні півфіналів 12 та 14 травня. А на день фіналу організатори готують спеціальне музичне шоу.
Справжнього "Євробачення" із глядачами доведеться чекати ще щонайменше рік
Провести онлайн-концерти Eurovision Song Celebration ("Ушанування пісень "Євробачення") 12 та 14 травня замість півфіналів та шоу Europe Shine A Light ("Європа засяє світлом") 16 травня, коли мав відбутися фінал пісенного конкурсу, організатори "Євробачення-2020" - Європейська мовна спілка та пул із трьох нідерландських телекомпаній - вирішили ще в кінці квітня. Через поширення коронавірусу "Євробачення-2020" скасували, а в будівлі арени у Роттердамі розташували лікарню для хворих на COVID-19.
Ушанування учасників "Євробачення-2020"
У вівторок, 12 травня, на яке було заплановане проведення першого півфіналу конкурсу, на офіційному каналі "Євробачення" в YouTube можна буде побачити перший концерт, у якому візьме участь і український гурт Go_A. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відео пісень країн-учасниць покажуть у тому порядку, в якому виконавці вийшли би на сцену концертно-спортивного комплексу Ahoy.
Організатори обіцяють не просто трансляцію відео пісень, але й сюрпризи. Напередодні онлайн-концертів Європейська мовна спілка закликала прихильників записувати власні версії пісень учасників "Євробачення-2020". Фрагменти з надісланих фанатами відео будуть показані замість традиційного для конкурсу повтору уривків виступів виконавців.
Топ-10 "Євробачення-2020" за оцінками німців
Однак під час онлайн-трансляції не буде голосування. Відеокліпи не можуть замінити конкурсне виконання безпосередньо на сцені та у прямому ефірі. Утім, численні об'єднання шанувальників "Євробачення" проводять свої неофіційні конкурси. У Німеччині таке голосування відбулося в ефірі однієї з дочірніх телекомпаній суспільно-правового телеканалу ARD, що транслює "Євробачення" у ФРН. Увечері 9 травня після закінчення шоу, під час якого були продемонстровані кліпи 41 учасника, телеглядачі та журі зі 100 осіб вибрали найкращі пісні. До топ-10 за абеткою увійшли виконавці з Азербайджану, Болгарії, Данії, Ісландії, Італії, Литви, Мальти, Росії, Швейцарії та Швеції.
Деякі з них дали згоду на участь у німецькому фіналі "Євробачення-2020". Він відбудеться в Ельбській філармонії в Гамбурзі у суботу, 16 травня. Шоу транслюватиме у прямому ефірі телеканал ARD. Після його закінчення з десятки найкращих глядачі оберуть свого фаворита скасованого конкурсу. Для чистоти експерименту вони не зможуть голосувати за Бена Доліча (Ben Dolic). Саме він мав представляти ФРН на пісенному конкурсі.
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Шоу монстрів
Фінське хеві-метал-шоу було не для людей зі слабкими нервами. Костюми гурту Lordi, безумовно, також увійшли в історію "Євробачення". 2006 фіни перемогли з піснею Hard Rock Hallelujah. Їхня пісня була сумішшю важкого року і "попси". Фанам, певно, значно більше запам'яталися їхні костюми, ніж пісня.
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Співуча диско-куля
2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Бородата жінка у золотій сукні
Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
80-ті роки: гламур у білому
Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Чудернацькі костюми витісняють сірість
Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Дивись доки не очманієш
Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.
Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер
Шоу замість фіналу "Євробачення"
Німецький фінал "Євробачення" передуватиме концерту Europe Shine A Light ("Європа засяє світлом"). Останній відбудеться 16 травня в нідерландському Гілверсумі тоді, коли мав пройти справжній фінал конкурсу. Концерт транслюватимуть усі країни-учасниці "Євробачення-2020". "Ми хочемо не просто показати шоу та презентувати 41 учасника, на якого ми чекали у Роттердамі, але й надихнути та об'єднати в ці важкі часи людей у Європі та за її межами", - пояснив ідею концерту його виконавчий продюсер Сітсе Баккер. Він закликав зробити шоу "незабутнім моментом в історії "Євробачення".
У цьому допоможуть не тільки переможці минулих конкурсів швед Монс Зелмерлев, ізраїльтянка Нетта Барзілай, Марія Шерифович із Сербії та переможець минулого року, нідерландець Дункан Лоренс. Учасники нинішнього "Євробачення" за допомогою телемосту виконають переможну пісню 1997 року - Love Shine A Light, а фанати - в єдиному віртуальному хорі What's Another Year. З цією композицією дворазовий переможець конкурсу ірландець Джонні Логан переміг на "Євробаченні" 1980 року.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі
Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі
Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2005 рік: "Ґринджоли" у Києві
2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2006 рік: Тіна Кароль в Афінах
2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі
На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2008 рік: Ані Лорак у Белграді
Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2009 рік: Світлана Лобода у Москві
Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2010 рік: Alyosha в Осло
На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі
2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2012 рік: Гайтана в Баку
Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме
Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені
2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі
2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2017 рік: O.Torvald у Києві
2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2018 рік: Mélovin у Лісабоні
2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".