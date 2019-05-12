"Євробачення-2019": Названі переможці першого півфіналу

Перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2019" завершився в ніч на середу, 15 травня, в Тель-Авіві. У фінал вийшли представники 10 із 17 країн-учасниць першого півфіналу. Серед них одна з фавориток конкурсу - австралійка Кейт Міллер-Хейдке.

Пісню Zero Gravity ("Невагомість") вона разом з двома бек-вокалістками виконала на величезних жердинах. Завдяки показаному на репетиціях ефектному шоу в рейтингах букмекерів Австралія в день першого півфіналу піднялася на третє місце cеред 41 країни, що беруть участь у цьогорічному конкурсі.

До фіналу вийшли також представники Греції, Кіпру, Білорусі, Естонії, Сербії, Словенії, Сан-Маріно, Ісландії та Чехії. У першому півфіналі мала виступити й українка Maruv, але після скандалу навколо запланованих нею у Росії гастролів і відмови співачки їхати на "Євробачення" Україна вирішила не брати участь в нинішньому конкурсі.

Місця у фіналі зарезервовані за п'ятьма країнами - найбільшими донорами організатора конкурсу Європейської мовної спілки (EBU) - Великобританією, Іспанією, Італією, Німеччиною та Францією, а також минулорічним переможцем (Ізраїлем). Німеччину представляє дует Sisters. Фінал "Євробачення-2019" відбудеться в суботу ввечері, 18 травня.