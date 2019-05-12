"Євробачення-2019": визначилися всі фіналісти

Другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2019" завершився в ніч на п'ятницю, 17 травня, в Тель-Авіві. За його підсумками у фінал вийшли представники ще десяти країн-учасниць. Серед них і фаворити конкурсу - представник Нідерландів Дункан Лоренс з баладою Arcade, співак з Росії Сергій Лазарев з піснею Scream та виконавець зі Швеції Джон Лундвік із соул-поп-композицією Too late to love.

Також до фіналу вийшов азербайджанець Чингіз, швейцарець Лука Ганні, данійка Леонора, норвезьке тріо КЕiiNO, представниця Мальти Мікела Пач, Тамара Тодевська з Північної Македонії та Йоніда Малічі з Албанії.

Нагадаємо, десять фіналістів визначилися в першому півфіналі двома днями раніше. Ще п'ять місць у фіналі зарезервовані за країнами, які є найбільшими донорами правовласника конкурсу - Європейської мовної спілки (EBU): Великобританією, Іспанією, Італією, Німеччиною та Францією. Місце у фіналі має і учасник від минулорічного переможця - Ізраїлю. Німеччину представляє на конкурсі дует Sisters.

Фінал "Євробачення-2019" відбудеться ввечері 18 травня. Під час голосування телеглядачів заспіває американська поп-зірка Мадонна. Європейська мовна спілка офіційно підтвердила інформацію про її виступ перед початком другого півфіналу.