"Євробачення-2019": визначилися всі фіналісти

Другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2019" завершився в ніч на п'ятницю, 17 травня, в Тель-Авіві. За його підсумками у фінал вийшли представники ще десяти країн-учасниць. Серед них і фаворити конкурсу - представник Нідерландів Дункан Лоренс з баладою Arcade, співак з Росії Сергій Лазарев з піснею Scream та виконавець зі Швеції Джон Лундвік із соул-поп-композицією Too late to love.
Також до фіналу вийшов азербайджанець Чингіз, швейцарець Лука Ганні, данійка Леонора, норвезьке тріо КЕiiNO, представниця Мальти Мікела Пач, Тамара Тодевська з Північної Македонії та Йоніда Малічі з Албанії.
Нагадаємо, десять фіналістів визначилися в першому півфіналі двома днями раніше. Ще п'ять місць у фіналі зарезервовані за країнами, які є найбільшими донорами правовласника конкурсу - Європейської мовної спілки (EBU): Великобританією, Іспанією, Італією, Німеччиною та Францією. Місце у фіналі має і учасник від минулорічного переможця - Ізраїлю. Німеччину представляє на конкурсі дует Sisters.
Фінал "Євробачення-2019" відбудеться ввечері 18 травня. Під час голосування телеглядачів заспіває американська поп-зірка Мадонна. Європейська мовна спілка офіційно підтвердила інформацію про її виступ перед початком другого півфіналу.
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Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Шоу монстрів
Фінське хеві-метал-шоу було не для людей зі слабкими нервами. Костюми гурту Lordi, безумовно, також увійшли в історію "Євробачення". 2006 фіни перемогли з піснею Hard Rock Hallelujah. Їхня пісня була сумішшю важкого року і "попси". Фанам, певно, значно більше запам'яталися їхні костюми, ніж пісня.
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Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Співуча диско-куля
2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.
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Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Бородата жінка у золотій сукні
Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".
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Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
80-ті роки: гламур у білому
Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.
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Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Чудернацькі костюми витісняють сірість
Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.
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Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Дивись доки не очманієш
Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.
Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер