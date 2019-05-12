 ″Євробачення-2019″: визначилися всі фіналісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

"Євробачення-2019": визначилися всі фіналісти

У фінал "Євробачення-2019" за підсумками другого півфіналу пройшли й фаворити конкурсу - представники Нідерландів, Росії та Швеції.

Учасники другого півфіналу Євробачення-2019

Учасники другого півфіналу "Євробачення-2019"

Другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2019" завершився в ніч на п'ятницю, 17 травня, в Тель-Авіві. За його підсумками у фінал вийшли представники ще десяти країн-учасниць. Серед них і фаворити конкурсу - представник Нідерландів Дункан Лоренс з баладою Arcade, співак з Росії Сергій Лазарев з піснею Scream та виконавець зі Швеції Джон Лундвік із соул-поп-композицією Too late to love.

Також до фіналу вийшов азербайджанець Чингіз, швейцарець Лука Ганні, данійка Леонора, норвезьке тріо КЕiiNO, представниця Мальти Мікела Пач, Тамара Тодевська з Північної Македонії та Йоніда Малічі з Албанії.

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У фінал "Євробачення-2019" упевнено пройшла одна з фавориток конкурсу - австралійка Кейт Міллер-Хейдке, а також представники Греції, Кіпру, Білорусі та Естонії. (15.05.2019)

14 травня у Тель-Авіві розпочинається перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення". Цьогорічне гасло - "Наважся мріяти". Для одних це привід мріяти і святкувати, для інших - закликати до бойкотів. (14.05.2019)

Нагадаємо, десять фіналістів визначилися в першому півфіналі двома днями раніше. Ще п'ять місць у фіналі зарезервовані за країнами, які є найбільшими донорами правовласника конкурсу - Європейської мовної спілки (EBU): Великобританією, Іспанією, Італією, Німеччиною та Францією. Місце у фіналі має і учасник від минулорічного  переможця - Ізраїлю. Німеччину представляє на конкурсі дует Sisters.

Фінал "Євробачення-2019" відбудеться ввечері 18 травня. Під час голосування телеглядачів заспіває американська поп-зірка Мадонна. Європейська мовна спілка офіційно підтвердила інформацію про її виступ перед початком другого півфіналу.

  • Eurovision Song Contest 2006 Gewinner Lordi

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Шоу монстрів

    Фінське хеві-метал-шоу було не для людей зі слабкими нервами. Костюми гурту Lordi, безумовно, також увійшли в історію "Євробачення". 2006 фіни перемогли з піснею Hard Rock Hallelujah. Їхня пісня була сумішшю важкого року і "попси". Фанам, певно, значно більше запам'яталися їхні костюми, ніж пісня.

  • Finnland ESC 2007 Verka Serduchka

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Співуча диско-куля

    2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Бородата жінка у золотій сукні

    Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".

  • Irland Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1988 Celine Dion

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    80-ті роки: гламур у білому

    Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Чудернацькі костюми витісняють сірість

    Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Дивись доки не очманієш

    Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.

    Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер


DW.COM

Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

"Доброго вечора, Європо!" Виставка під такою назвою проходить цими днями у стокгольмському ABBA Museum. Тут можна відчути унікальну атмосферу європейського свята і дізнатися цікавинки з його історії. (10.05.2016)  

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