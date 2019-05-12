"Євробачення" в Ізраїлі: Тель-Авів між святом і політикою

Іріт Шалев трохи нервує у гримерці студії комерційного телеканалу "Решет13". Ще кілька штрихів - і їй виходити на сцену із піснею Ізара Коена "Ole Ole" у супроводі танцювального гурту "EuroFalsh". Ізар Коен - музична легенда, адже саме він 1978 року приніс маленькій середземноморській країні першу перемогу на конкурсі Євробачення із запальним виступом "A-Ba-Ni-Bi". "Проведення конкурсу у Тель-Авіві - це здійснення мрії для нас. Не лише тому, що ми віддані фанати, але й тому, що нарешті можемо пожинати плоди нашої багаторічної праці", - пояснює Шалев. Уже 20 років "EuroFalsh" виконує під фонограму хіти "Євробачення".

Тель-Авів, тим часом, рясно прикрашений національними прапорами, які залишилися після святкувань Дня Незалежності, але останніми днями з'явилося дедалі більше банерів "Євробачення" із гаслом "Наважся мріяти".

Іріт Шалев та учасники гурту "Eurofalsh"

"Тель-Авів з його морськими пляжами - дуже сексуальне і класне місто. Воно якнайкраще пасує для проведення пісенного конкурсу", - каже Шалев.

Ультраортодокси незадоволені

У ролі міста-господаря конкурсу на початку розглядали і Єрусалим. 1979 року після перемоги Ізара Коена та 1999 року, коли попередньо перемогла Дана Інтернешнл, він уже приймав конкурс. Але ультраортодокси, які становлять немалу частину населення Єрусалима, протестували проти проведення події у суботу - дня відпочинку за релігійними канонами.

Коли ж стало зрозуміло, що Європейська мовна спілка (EBU) не погодиться посунити фінал на інший день, ізраїльські організатори остаточно затвердили Тель-Авів місцем проведення заходу.

У мегаполісі, відомому на цілий світ яскравими вечірками та середовищем успішних старт-апів, у день фіналу організують і спеціальний громадський транспорт. Здавалося б, що тут особливого? Та в Ізраїлі лише у Хайфі ще з часів британського мандату автобуси традиційно возять пасажирів і по вихідних. А от організований громадський транспорт на вулицях Тель-Авіва у суботу - незвичне явище.

Репетиції у суботу теж стали предметом незадоволення ультраортодоксів. Через це вони навіть тимчасово заблокували коаліційні переговори із прем'єром Біньяміном Нетаньяху.

Але цілком звичне і очікуване "фе" ультраортодоксів - не найсерйозніший виклик для організаторів, які прагнуть представити Ізраїль тисячам туристів миролюбною та відкритою для світу країною: лише за тиждень до початку музичного свята дійшло до нового спалаху насильства: майже 700 ракет ХАМАСу та "Ісламського Джихаду" із Гази впали на південь Ізраїлю. У відповідь - контратаки ізраїльської армії. І хоча у Тель-Авіві сирени тривоги мовчали, у містах на відстані лише години їзди люди переховувались у бомбосховищах. Підсумок дводенного протистояння - 4 загиблих ізраїльтян і десятки поранених. Ізраїльські сили атакували понад 300 цілей у Газі. За даними з тамтешніх джерел, загинуло 25 осіб. Для ізраїльського уряду це справжнє жахіття, адже тут сподівалися, що дні пісенного конкурсу минуться без традиційної для Близького Сходу хроніки насильства.

"Євробачення" під ракетним обстрілом?

Угруповання "Ісламський Джихад" у Газі попередило, що "не дасть ворогові успішно провести конкурс, направлений на підрив палестинського наративу". Але у Тель-Авіві цими погрозами не переймаються. Тут нагадують про те, що палестинці сильно залежать від європейців та їхньої допомоги."Євробачення" заснували понад 60 років тому для того, щоби об'єднати повоєнну Європу. Сьогодні конкурс іноді сприймають несерйозно, але тільки не я", - каже Іріт Шалев і додає, що "Євробачення" об'єднує усіх, незалежно від кольору шкіри, релігії чи статі.

Демонстрація протесту на відкритті Євробачення

"Конкурс у Тель-Авіві людей не об'єднує. Палестинці ж не можуть потрапити на свято, адже для цього їм потрібен спеціальний пропуск від ізраїльської армії, а його вони навряд чи отримають. Тож це не свято єдності", - заперечує представниця неурядової організації "Коаліція жінок за мир" Таня Рубінштейн. На час конкурсу, у тому числі і у день фіналу, її організація вже готує демонстрації протесту.

Заклики до бойкоту

І Рубінштейн тут не єдина. Рух BDS, який закликає до бойкоту, припинення інвестицій та санкцій проти Ізраїлю завчасно почав агітувати за бойкот конкурсу у Тель-Авіві. Серед активістів і Роджер Вотерс із гурту "Pink Floyd", активний учасник BDS, якому уже не раз закидали антисемітизм. Він же вважає, що "Євробачення" у Тель-Авіві допомагає "виправданню брутального ізраїльського режиму апартеїду".

Студентку Шоваль Шіром це дратує. "Ми уперше за 20 років виграли, бо виступили із вдалою піснею. Тож маємо право, як і будь-яка інша країна, провести у себе цей конкурс. Люди, які протестують проти "Євробачення" прагнуть відмовити Ізраїлю у праві на існування", - впевнена вона.

Але жодна країна-учасниця не повелася на заклики і не відмовилася від участі. Лише конкурсантів від Ісландії - гурт "Hatari" - підозрюють у бажаннях взяти участь у протесті. 14 травня пройде перший півфінал "Євробачення", а вже наступного дня палестинці відзначають "Накбу" - "катастрофою" вони називають заснування Ізраїлю 1948 року, яке для багатьох арабів тоді обернулося втратою земель, домів та майна. А уже 18 числа у Тель-Авіві відбудеться фінал конкурсу.

Іріт Шалев вже подбала про квиток на фінал і з нетерпінням чекає на виступ свого співвітчизника Кобі Марімі. А Таня Рубінштейн, звісно ж, займатиметься іншим: вона протестуватиме перед входом до виставкового центру Expo Tel-Aviv, намагаючись відвернути увагу фанатів від свята.

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