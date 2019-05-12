"Євробачення" в Ізраїлі: Тель-Авів між святом і політикою

Іріт Шалев трохи нервує у гримерці студії комерційного телеканалу "Решет13". Ще кілька штрихів - і їй виходити на сцену із піснею Ізара Коена "Ole Ole" у супроводі танцювального гурту "EuroFalsh". Ізар Коен - музична легенда, адже саме він 1978 року приніс маленькій середземноморській країні першу перемогу на конкурсі Євробачення із запальним виступом "A-Ba-Ni-Bi". "Проведення конкурсу у Тель-Авіві - це здійснення мрії для нас. Не лише тому, що ми віддані фанати, але й тому, що нарешті можемо пожинати плоди нашої багаторічної праці", - пояснює Шалев. Уже 20 років "EuroFalsh" виконує під фонограму хіти "Євробачення".
Тель-Авів, тим часом, рясно прикрашений національними прапорами, які залишилися після святкувань Дня Незалежності, але останніми днями з'явилося дедалі більше банерів "Євробачення" із гаслом "Наважся мріяти".
Іріт Шалев та учасники гурту "Eurofalsh"
"Тель-Авів з його морськими пляжами - дуже сексуальне і класне місто. Воно якнайкраще пасує для проведення пісенного конкурсу", - каже Шалев.
Ультраортодокси незадоволені
У ролі міста-господаря конкурсу на початку розглядали і Єрусалим. 1979 року після перемоги Ізара Коена та 1999 року, коли попередньо перемогла Дана Інтернешнл, він уже приймав конкурс. Але ультраортодокси, які становлять немалу частину населення Єрусалима, протестували проти проведення події у суботу - дня відпочинку за релігійними канонами.
Коли ж стало зрозуміло, що Європейська мовна спілка (EBU) не погодиться посунити фінал на інший день, ізраїльські організатори остаточно затвердили Тель-Авів місцем проведення заходу.
У мегаполісі, відомому на цілий світ яскравими вечірками та середовищем успішних старт-апів, у день фіналу організують і спеціальний громадський транспорт. Здавалося б, що тут особливого? Та в Ізраїлі лише у Хайфі ще з часів британського мандату автобуси традиційно возять пасажирів і по вихідних. А от організований громадський транспорт на вулицях Тель-Авіва у суботу - незвичне явище.
Репетиції у суботу теж стали предметом незадоволення ультраортодоксів. Через це вони навіть тимчасово заблокували коаліційні переговори із прем'єром Біньяміном Нетаньяху.
Але цілком звичне і очікуване "фе" ультраортодоксів - не найсерйозніший виклик для організаторів, які прагнуть представити Ізраїль тисячам туристів миролюбною та відкритою для світу країною: лише за тиждень до початку музичного свята дійшло до нового спалаху насильства: майже 700 ракет ХАМАСу та "Ісламського Джихаду" із Гази впали на південь Ізраїлю. У відповідь - контратаки ізраїльської армії. І хоча у Тель-Авіві сирени тривоги мовчали, у містах на відстані лише години їзди люди переховувались у бомбосховищах. Підсумок дводенного протистояння - 4 загиблих ізраїльтян і десятки поранених. Ізраїльські сили атакували понад 300 цілей у Газі. За даними з тамтешніх джерел, загинуло 25 осіб. Для ізраїльського уряду це справжнє жахіття, адже тут сподівалися, що дні пісенного конкурсу минуться без традиційної для Близького Сходу хроніки насильства.
"Євробачення" під ракетним обстрілом?
Угруповання "Ісламський Джихад" у Газі попередило, що "не дасть ворогові успішно провести конкурс, направлений на підрив палестинського наративу". Але у Тель-Авіві цими погрозами не переймаються. Тут нагадують про те, що палестинці сильно залежать від європейців та їхньої допомоги."Євробачення" заснували понад 60 років тому для того, щоби об'єднати повоєнну Європу. Сьогодні конкурс іноді сприймають несерйозно, але тільки не я", - каже Іріт Шалев і додає, що "Євробачення" об'єднує усіх, незалежно від кольору шкіри, релігії чи статі.
Демонстрація протесту на відкритті Євробачення
"Конкурс у Тель-Авіві людей не об'єднує. Палестинці ж не можуть потрапити на свято, адже для цього їм потрібен спеціальний пропуск від ізраїльської армії, а його вони навряд чи отримають. Тож це не свято єдності", - заперечує представниця неурядової організації "Коаліція жінок за мир" Таня Рубінштейн. На час конкурсу, у тому числі і у день фіналу, її організація вже готує демонстрації протесту.
Заклики до бойкоту
І Рубінштейн тут не єдина. Рух BDS, який закликає до бойкоту, припинення інвестицій та санкцій проти Ізраїлю завчасно почав агітувати за бойкот конкурсу у Тель-Авіві. Серед активістів і Роджер Вотерс із гурту "Pink Floyd", активний учасник BDS, якому уже не раз закидали антисемітизм. Він же вважає, що "Євробачення" у Тель-Авіві допомагає "виправданню брутального ізраїльського режиму апартеїду".
Студентку Шоваль Шіром це дратує. "Ми уперше за 20 років виграли, бо виступили із вдалою піснею. Тож маємо право, як і будь-яка інша країна, провести у себе цей конкурс. Люди, які протестують проти "Євробачення" прагнуть відмовити Ізраїлю у праві на існування", - впевнена вона.
Але жодна країна-учасниця не повелася на заклики і не відмовилася від участі. Лише конкурсантів від Ісландії - гурт "Hatari" - підозрюють у бажаннях взяти участь у протесті. 14 травня пройде перший півфінал "Євробачення", а вже наступного дня палестинці відзначають "Накбу" - "катастрофою" вони називають заснування Ізраїлю 1948 року, яке для багатьох арабів тоді обернулося втратою земель, домів та майна. А уже 18 числа у Тель-Авіві відбудеться фінал конкурсу.
Іріт Шалев вже подбала про квиток на фінал і з нетерпінням чекає на виступ свого співвітчизника Кобі Марімі. А Таня Рубінштейн, звісно ж, займатиметься іншим: вона протестуватиме перед входом до виставкового центру Expo Tel-Aviv, намагаючись відвернути увагу фанатів від свята.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі
Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі
Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2005 рік: "Ґринджоли" у Києві
2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2006 рік: Тіна Кароль в Афінах
2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі
На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2008 рік: Ані Лорак у Белграді
Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2009 рік: Світлана Лобода у Москві
Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2010 рік: Alyosha в Осло
На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі
2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2012 рік: Гайтана в Баку
Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме
Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені
2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі
2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2017 рік: O.Torvald у Києві
2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.
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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
2018 рік: Mélovin у Лісабоні
2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".
Автор: Ірина Бойко