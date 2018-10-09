"Євреї в АдН": що вони розповіли про свої цілі і мотиви

Недільний день на околиці одного з міст Німеччини. 24 члени однієї з німецьких партій створюють внутрішньопартійну групу. На цю, здавалося б, скромну подію з усієї країни з'їжджаються півсотні журналістів, що представляють ЗМІ ФРН, США, Ізраїлю, Росії. А охороняють цей захід від протестів та інших загроз сотні півтори правоохоронців.

"Проізраїльська партія і захисниця євреїв в Німеччині"

Медійний хайп і підвищені заходи безпеки пояснювалися тим, що на околиці Вісбадена 7 жовтня створювалося об'єднання "Євреї в АдН" (JAfD). Євреї у правопопулістській "Альтернативі для Німеччини" (АдН)? У тій самій партії, яку багато хто вважає ксенофобською та антисемітською, чому дуже сприяла низка висловлювань деяких лідерів партії. Саме це і надавало заходу особливу інтригу (і викликало бурхливу негативну реакцію в Німеччині). Друга інтрига полягала в тому, що в сьогоднішній ФРН абсолютна більшість євреїв - це вихідці з колишнього СРСР, а АдН вважається не тільки правопопулістською, але ще і проросійською, прокремлівською партією.

Перше, що я побачив, коли підійшов до входу в районний муніципальний зал, був немолодий чоловік у кипі та із зіркою Давида на шиї. З потужним російським акцентом він давав інтерв'ю знімальній групі. Я почув уривок фрази: "...Хочу нарешті жити в нормальній країні". Один із журналістів, котрий стояв поруч, попросив представитися того, в кого брали інтерв'ю. "З якого ви ЗМІ?", - запитав той. Як з'ясувалось, із солідної консервативної газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я з брехливою пресою не розмовляю", - відрубав чоловік, вживши дуже популярне серед німецьких правих популістів і неонацистських колах слово Lügenpresse. "А з російською редакцією Deutsche Welle?", - поцікавився я. Також ні, почув я у відповідь, оскільки ми брешемо... ну, загалом, дуже прихильно пишемо про Анґелу Меркель (Angela Merkel). А потім, уже йдучи, цей, схоже, співзасновник групи "Євреї в АдН" прямо як на замовлення вигукнув "Putin ist gut!" ("Путін - це добре!") та ще й додав "Крим наш".

"Проізраїльська партія і захисниця євреїв в Німеччині"

Ось так за лічені секунди незнайомець, котрий здався мені, щоправда, занадто збудженим, видав повний набір стереотипів про російськомовних активістів АдН. Але на цьому ексцентрика й завершилась. Пізніше, в залі, на прес-конференції та урочистих зборах, розмова точилась уже в іншому тоні й на зовсім іншому інтелектуальному рівні. Однак про Росію на зібранні йшлось небагато. В основному говорили про загальну іудейсько-християнську культуру німців та євреїв, про Ізраїль і про антисемітизм у Німеччині, про антисемітизм мусульман.

"АдН не є антисемітською партією" - ця теза постійно повторювалась у різноманітних варіаціях. Так, депутат Бундестагу від АдН Фолькер Мюнц (Volker Münz), експерт партії зі взаємин з церквами, у своєму вітальному слові наголосив, що "євреї - це старші брати і сестри християн", і запевнив, що "наша партія є політичною захисницею євреїв у Німеччині".

Своєю чергою, Вольфґанґ Фуль (Wolfgang Fuhl), у минулому - член правління Центральної ради євреїв у Німеччині, а тепер - заступник голови правління JAfD, під бурхливі оплески присутніх однопартійців заявив, що "АдН є надзвичайно проізраїльською партією". Він нагадав, що це "єдина партія в Німеччині, яка виступає за визнання Єрусалима столицею Ізраїлю".

Вєра Косова - молоде жіноче обличчя JAfD

Доповідачі дуже багато говорили про антисемітизм у Німеччині, який набирає обертів. При цьому йшлось тільки про мусульман, перш за все - про тих біженців з арабських країн, яких ФРН прийняла в останні роки. Таке бачення проблеми повністю вписується в загальний антиісламський курс АдН. Тему антисемітизму серед німців і особливо серед німецьких неонацистів доповідачі не поглиблювали.

Журналістів же, які брали участь у прес-конференції, роль російськомовних в новому об'єднанні, схоже, не дуже цікавила. На запитання, наскільки широко вони в ньому представлені, голова правління JAfD Вєра Косова (Vera Kosova) відповіла: "Вихідці з Радянського Союзу відіграють велику роль у єврейській громаді Німеччини. Четверо членів правління вільно говорять російською, це полегшить спілкування". Зважаючи на те, що в правлінні семеро людей, уродженці СРСР у керівництві "Євреїв у АдН" - у більшості.

Вольфґанґ Фуль

Сама Вєра Косова 20 років тому в 15-річному віці приїхала до Німеччини з Узбекістану, сьогодні живе під Штутгартом, працює лікарем. До лав АдН вона вступила в березні 2016 року (нагадаємо: пік прийому біженців припав на осінь 2015 року), уже через рік стала кандидаткою в депутати Бундестагу, тепер очолила нове внутрішньопартійне об'єднання. Однак, судячи з її дуже коротких і надто загальних відповідей, справжнім лідером JAfD вона не є. Складається враження, що АдН, яка прагне позбутися іміджу партії літніх розгніваних чоловіків, цілеспрямовано зробила ставку на молоде жіноче обличчя.

Російська тема до пріоритетних не відноситься

Якщо судити з розгорнутих концептуальних відповідей на прес-конференції, ідеологом JAfD є Вольфґанґ Фуль. А роль "організаційного двигуна" взяв на себе інший заступник голови - Артур Абрамович. Він народився у 1996 році в Україні, у Харкові, у дворічному віці приїхав до Німеччини, у Фрайбурзькому університеті вивчав німецьку філологію та історію, в партію вступив торік.

На запитання, яке значення в JAfD надають розвиткові відносин з Росією, він відповів, що "ми жодним чином не вважаємо себе зв'язаними з російським культурним простором". Одні члени "Євреїв в АдН", продовжив він, родом з Росії, інші - з України, "а тому жодного консенсусу щодо того, на що ви натякаєте, у нас немає".

Справді, російський напрямок, схоже, для нової організації (принаймні наразі) до пріоритетних не відноситься: серед зовнішньополітичних тем ізраїльська явно домінує.

"Відпав аргумент про нібито існуючий в АдН антисемітизм"

Одним з організаторів групи "Євреї в АдН" часто називали (як на самих зборах, так і раніше в німецьких ЗМІ) Дмитра Шульца (Dimitri Schulz), депутата міського парламенту Вісбадена від АдН. Раніше він був активістом в об'єднанні "Російські німці в АдН". DW запитала його, як він поєднав одне з іншим?

Дмитро, який народився в 1987 році в Киргизії, у дворічному віці переїхав з родиною до Німеччини і нині працює інженером-машинобудівником, відповів, що завдяки прадіду в нього є й німецька лінія. Тому він, поки що не познайомився з російськомовними однопартійцями-євреями (в АдН він вступив ще в 2014 році, через рік після її створення), співпрацював з російськими німцями.

Вєра Косова

Тепер обидві організації зможуть спільно боротися за голоси російськомовних жителів Німеччини. Наприклад, на виборах в парламент землі Гессен (Вісбаден її столиця, Франкфурт-на-Майні - найбільше місто), які відбудуться 28 жовтня. "У нас будуть інформаційні стенди перед російськими супермаркетами", - розповів Дмитро Шульц, який теж претендуватиме на місце в земельному парламенті.

"Звичайно, ми співпрацюватимемо, - запевнив DW Альберт Брайнінґер (Albert Breininger), голова об'єднання "Російські німці в АдН" (IGdRD in der AfD), який приїхав на збори до Вісбадена привітати товаришів по партії. Він упевнений, що робота з російськомовним електоратом тепер буде більш ефективною.

"Адже відпав той головний аргумент про нібито існуючий в АдН антисемітизм, який мені самому неодноразово доводилося чути на різних заходах, коли до мене підходили люди з єврейської громади. Тепер я можу порекомендувати їм звернутися до цієї нової групи", - розповів Альберт Брайнінґер.