Євген Єрофеєв

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Віктор Агеєв став не першим російським бійцем, затриманим Україною через причетність до конфлікту на Донбасі. Київ, зрештою, обмінював затриманих на українських військовополонених. DW підготувала огляд.
Київ і Москва домовилися та провели обмін: засуджену в РФ Надію Савченко - на засуджених в Україні Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва. DW вела хроніку подій (час київський).
Адвокати з обох сторін підтвердили, що між Києвом та Москвою відбувся обмін засудженої у РФ Надії Савченко на засуджених в Україні Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова.
Президент Петро Порошенко о 15:15 за київським часом виступить із офіційною заявою, тема якої наразі не розкривається. Імовірно, йтиметься про долю льотчиці Надії Савченко.
Українська льотчиця Надія Савченко вилетіла з Ростова-на-Дону до Києва, повідомляє інформаційна агенція Reuters. За її даними, обмін льотчиці на російських військовослужбовців уже відбувся.
У Кремлі заявили, що нічого не знають про підготовку обміну українки Савченко на росіян Єрофеєва та Александрова. Адвокати Савченко також заявили про відсутність такої інформації.
На тлі інформації про візит Петра Порошенка до Ростова-на-Дону для обміну Надії Савченко агенція Reuters дізналася про помилування росіян Євгена Єрофеєва і Олександра Александрова.
За даними російських ЗМІ, за кілька годин ув'язнену в Росії Надію Савченко видадуть Україні в обмін на двох засуджених у Києві росіян. Процес начебто відбудеться в аеропорту Ростова-на-Дону.
Обвинувальний вирок російським військовослужбовцям передбачає позбавлення волі на 14 років кожному та конфіскацію майна. Ані адвокати підсудних, ані потерпіла сторона, ані прокуратура апеляції не подали.
Міністерство юстиції РФ не працює над обміном української військової льотчиці Надії Савченко на росіян Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва. Йдеться лише про можливу видачу Савченко українській стороні.
До організації повернення в Україну льотчиці та народної депутатки Надії Савченко президент Петро Порошенко залучив міністерство юстиції та дипломатів.
Представники Ради Європи закликають РФ звільнити українку Надію Савченко. У ПАРЄ 21 квітня обговорять справу Савченко.
Адвокати росіян не подаватимуть апеляційну скаргу на вирок. Це може прискорити обмін Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва на засуджену у Росії Надію Савченко.
Порошенко обговорив справу щодо Савченко з Путіним. Брюссель планує розширити морську місію ЄС для боротьби з контрабандистами. Талібан взяв на себе відповідальність за теракт у Кабулі.
Звичайний обмін Александрова та Єрофеєва на Савченко навряд чи задовольнить Володимира Путіна. Для господаря Кремля українська льотчиця - козирна карта у торгах із Заходом. Коментар Сергія Руденка спеціально для DW.
Президент України Петро Порошенко закликав російську владу негайно звільнити Надію Савченко.
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