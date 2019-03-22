Євген Панов

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Євгена Панова, ветерана АТО з Енергодара, який їздив до Криму волонтером, де його затримали та 2018 року засудили за начебто підготовку диверсії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.