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Євген Панов

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євген Панов".

Євгена Панова, ветерана АТО з Енергодара, який їздив до Криму волонтером, де його затримали та 2018 року засудили за начебто підготовку диверсії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

"Заручники Путіна": Євросоюз безсилий? (21.03.2019) 22.03.2019

В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент зробив не одну спробу домогтися їхнього звільнення. Попри обізнаність зі справами, долі українців у фільмі "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" вразили європейських політиків.

Заручники Путіна: що може зробити Європа? (відео)

"Заручники Путіна": що може зробити Європа? (відео) 22.03.2019

В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент не раз вимагав їх звільнити. Які важелі можуть подіяти на Росію, розповідають європарламентарі в репортажі DW.

Заручники Путіна: як у Брюсселі дивилися фільм про українських в'язнів в Росії

"Заручники Путіна": як у Брюсселі дивилися фільм про українських в'язнів в Росії 20.03.2019

У Європарламенті показали фільм "Заручники Путіна" про засуджених у Росії українців, яких Київ називає політв'язнями. Від історій Гриба, Панова, Афанасьєва євродепутатам відбирало мову. Деталі - у репортажі DW.
Без надії на обмін: засуджений у Криму Євген Панов розповів про своє ув'язнення

Без надії на обмін: засуджений у Криму Євген Панов розповів про своє ув'язнення 07.09.2018

Євген Панов, засуджений в анексованому РФ Криму за справою "українських диверсантів", не збирається просити помилування у президента Росії та не сподівається на свій обмін. Історія одного з "заручників Кремля".
Суд в анексованому Криму засудив українця Панова до восьми років ув'язнення

Суд в анексованому Криму засудив українця Панова до восьми років ув'язнення 13.07.2018

В анексованому Криму до восьми років ув'язнення засудили українця Євгена Панова. Йому закидають підготовку диверсій влітку 2016 року.
У Криму засудили фігуранта справи кримських диверсантів

У Криму засудили фігуранта справи "кримських диверсантів" 16.02.2018

До шести з половиною років колонії суворого режиму засуджено громадянина України Андрія Захтея за обвинуваченням у підготовці диверсій в окупованому Криму.
Затриманих в Криму українців Панова і Захтея залишили у СІЗО до березня

Затриманих в Криму українців Панова і Захтея залишили у СІЗО до березня 05.12.2016

Захист українців заявив про намір оскаржити постанову суду. За словами адвоката, жоден аргумент слідства не підтверджений матеріалами справи.

Правозахисниці: Заарештованих у Криму українців Панова і Захтея перевезли до Москви

Правозахисниці: Заарештованих у Криму українців Панова і Захтея перевезли до Москви 14.10.2016

Звинувачених у підготовці терактів у Криму українців знайшли в московському СІЗО. Панов і Захтей скаржаться на жорстоке поводження і не знають, навіщо їх таємно перевезли до Москви.
Українська розвідка: Панов прибув до Криму самостійно

Українська розвідка: Панов прибув до Криму самостійно 12.08.2016

Головне управління розвідки міноборони України вважає, що затриманий ФСБ Євген Панов дав хибні свідчення під тиском. Версію про викрадення Панова розвідка спростовує.
Київ вимагає від Москви терміново допустити ОБСЄ в Крим

Київ вимагає від Москви терміново допустити ОБСЄ в Крим 12.08.2016

Українське МЗС звернулося до Москви із вимогою допустити міжнародних спостерігачів та правозахисників до ув'язненого в Криму за підозрою в тероризмі українця.
Російський суд у Криму заарештував українця Євгена Панова

Російський суд у Криму заарештував українця Євгена Панова 11.08.2016

Російський суд в Криму заарештував на два місяці українця Євгена Панова. За версією слідства, він готував диверсії на півострові. Стало відомим ім'я другого "диверсанта": за твердженням МЗС РФ, ним є Андрій Захтей.
Експерти: РФ намагається змінити правила гри щодо України

Експерти: РФ намагається змінити правила гри щодо України 11.08.2016

Росія намагається скористатись "вікном можливостей" для нав'язування свого порядку денного по Україні, вважають опитані DW експерти.
Рідні і друзі затриманого ФСБ українця наводять різні версії його зникнення

Рідні і друзі затриманого ФСБ українця наводять різні версії його зникнення 11.08.2016

Ігор Костелянець, який називає себе зведеним братом затриманого у Криму Євгена Панова, заявив про високу вірогідність його викрадення у Запорізькій області.