Євген Марчук змінив Леоніда Кучму у ТКГ щодо Донбасу

Президент України Петро Порошенко у четвер, 22 листопада, призначив представником України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Євгена Марчука. Відповідне розпорядження було опубліковане у четвер, 22 листопада, на сайті президента України.

Одночасно Петро Порошенко звільнив від обов'язків представника України в ТКГ Леоніда Кучму. Він припинив роботу в контактній групі на початку жовтня. Повідомляється, що Євген Марчук здійснює діяльність на громадських засадах.

Досі Євген Марчук представляв Київ у ТКГ у підгрупі з питань безпеки. "Євген Кирилович всі ці важкі роки гідно представляв Україну в групі з безпеки. Він добре орієнтується в проблематиці мінських переговорів і буде жорстко відстоювати національні інтереси України", - написала перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

В 1991-1994 роках Євген Марчук займав посаду голови Служби безпеки України. У 1995-1996 роках він очолював український уряд. Також займав посади міністра оборони, екс-секретар РНБО, є генералом армії.