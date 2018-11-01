ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України з 3 до 3,5 відсотка у 2018 році. Про це йдеться у звіті "Регіональні економічні перспективи", розміщеному на сайті ЄБРР у четвер, 1 листопада.

"Економіка України продовжує вихід із гострої рецесії, а прогноз її розвитку покращився завдяки перспективі відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ)", - йдеться й заяві ЄБРР. У банку зазначають, що підписання і виконання нової угоди stand-by з МВФ допоможе задовольнити потреби України в зовнішньому фінансуванні в найближчій перспективі та підтримати макроекономічну стабільність під час виборчого циклу 2019 року.

ЄБРР прогнозує темп економічного зростання України на рівні 3,5 відсотка у 2018 і 3,0 відсотка у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 2,5 відсотка.

У звіті також зазначається, що на 2018-2019 роки припадає погашення значної частини державного боргу України в іноземній валюті, що "створює ризики для цього прогнозу". У той же час "швидкий темп зростання реальної заробітної плати і грошових переказів стимулював споживання серед населення, а інвестиції в основні фонди продовжували досить швидко зростати протягом перших двох кварталів 2018 року, хоча і повільніше, ніж у той самий період минулого року", зазначають у ЄБРР.

Нагадаємо, що 19 жовтня українська влада та МВФ домовилися щодо нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by на 3,9 мільярда доларів. Вона передбачає проведення реформ у багатьох сферах, а також продовження фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції.