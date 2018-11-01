 ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України

Економіка України продовжує вихід із рецесії, а перспективи її розвитку покращилися завдяки відновленню співпраці з МВФ, заявили в ЄБРР. У банку прогнозують зростання ВВП України на 3,5 відсотка 2018 року.

Українська економіка продовжує вихід із гострої рецесії, заявляють в ЄБРР

Українська економіка продовжує вихід із гострої рецесії, заявляють в ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України з 3 до 3,5 відсотка у 2018 році. Про це йдеться у звіті "Регіональні економічні перспективи", розміщеному на сайті ЄБРР у четвер, 1 листопада.

"Економіка України продовжує вихід із гострої рецесії, а прогноз її розвитку покращився завдяки перспективі відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ)", - йдеться й заяві ЄБРР. У банку зазначають, що підписання і виконання нової угоди stand-by з МВФ допоможе задовольнити потреби України в зовнішньому фінансуванні в найближчій перспективі та підтримати макроекономічну стабільність під час виборчого циклу 2019 року.

DW.COM

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект бюджету України на 2019 рік. DW опитала економістів щодо запропонованого кошторису країни на рік виборів. (19.10.2018)

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди щодо нової 14-місячної програми stand-by на майже чотири мільярди доларів. (19.10.2018)

ЄБРР прогнозує темп економічного зростання України на рівні 3,5 відсотка у 2018 і 3,0 відсотка у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 2,5 відсотка.

У звіті також зазначається, що на 2018-2019 роки припадає погашення значної частини державного боргу України в іноземній валюті, що "створює ризики для цього прогнозу". У той же час "швидкий темп зростання реальної заробітної плати і грошових переказів стимулював споживання серед населення, а інвестиції в основні фонди продовжували досить швидко зростати протягом перших двох кварталів 2018 року, хоча і повільніше, ніж у той самий період минулого року", зазначають у ЄБРР.

Нагадаємо, що 19 жовтня українська влада та МВФ домовилися щодо нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by на 3,9 мільярда доларів. Вона передбачає проведення реформ у багатьох сферах, а також продовження фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції.

Дивитись відео 04:09
Now live
04:09 хв

Чому Україна - найбідніша в Європі за даними МВФ (25.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Чому Україна - найбідніша в Європі за даними МВФ (25.10.2018)  

Також за темою

Ukraine - Präsident Petro Poroschenko

Порошенко запевнив, що Україна входить у фазу тривалого економічого зростання 31.10.2018

Україні вдалося досягти зростання ВВП за три квартали поточного року в майже чотири відсотки, заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу.

Ukraine Stadt Ukrainsk Straßemnverläufer ARCHIV 2013

Чому багата Україна така бідна? (відео) 26.10.2018

МВФ вважає Україну найбіднішою державою Європи. Попереду вже навіть Молдова. Втім за багатством природних ресурсів та розвиненістю промисловості Україна випереджає багато країн. Чому досі триває цей парадокс?

Чому Україна - найбідніша в Європі за даними МВФ (25.10.2018) 25.10.2018

За природніми ресурсами та розвитком промисловості Україна випереджає багато країн, проте досі залишається в нижній частині рейтингів заможності населення та економічного розвитку.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель і Петро Порошенко 1 листопада у Києві

Анґела Меркель у Києві: підсумки візиту

Канцлерка ФРН заявила в Києві, що підтримує санкції ЄС щодо РФ і виступає за виконання мінських угод. 

Суд має визначити відповідальність VW перед мільйонами автовласників

Дизельний скандал: перший прецедентний позов проти VW

Захисники прав споживачів і ADAC хочуть домогтися визначення відповідальності VW перед автовласниками. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  