 ″Я почую голос твій″: Вакарчук іде в Раду покінчити зі старою системою (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.05.2019

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Політика й суспільство

"Я почую голос твій": Вакарчук іде в Раду покінчити зі старою системою (відео)

Святослав Вакарчук оголосив, що йде на вибори до Верховної Ради зі своєю партією "Голос". Каже, що йде у парламент "знищити стару політику і творити нову". Що очікувати від Вакарчука-політика - у репортажі DW.

Svyatoslav Vakarchuk (picture-alliance/AP Photo/E. Lukatsky)

Святослав Вакарчук іде в політику з "Голосом"

Олігархам - війна, інтереси громадян України - понад усе. 44-річний фронтмен рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук офіційно оголошує про створення власної політичної сили - партії "Голос". З нею рок-музикант має намір не просто боротися за парламентські мандати у наступній Верховній Раді. Каже - хоче покінчити зі старою системою. Та чи зможе проект Вакарчука подолати 5-відсотковий бар’єр і потрапити до Верховної Ради? І які в нього шанси об’єднати навколо себе країну? Дивіться у репортажі DW:

 

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