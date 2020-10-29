Яхти, вілли і офшори: що ховають від українців автори скандального подання до КСУ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ввечері 28 жовтня закрило доступ до реєстру декларацій політиків і чиновників. Це було зроблено на виконання рішення Конституційного суду. Цим рішенням було завдано удару по системі боротьби з корупцією в країні, створеній після 2014 року у співпраці із західними партерами України, зокрема на виконання вимог для скасування віз для українців Європейським Союзом. Вже наступного дня доступ до реєстру було знову відкрито рішенням Кабміну. На тлі політичної кризи, початком якої стало делекосяжне рішення Конституційного суду, відійшли на другий план мотиви депутатів, які ініціювали судовий розгляд.

Реєстр декларацій українцям більше недоступний. А разом з ним і інформація про сотні офшорних фірм, про вілли і яхти депутатів, які домагалися закриття реєстру

Рішення суду було ухвалене з ініціативи 47 народних депутатів України, які у серпні звернулися із відповідним конституційним поданням. 44 з них входять до складу фракції "Опозиційної платформи - За життя" у Верховній Раді. Депутати у своєму поданні поскаржилися суддям, що публічний доступ до інформації у їхніх майнових деклараціях - це "незаконне втручання в їхнє особисте та сімейне життя", а її поширення "може призвести до порушення їхніх конституційних прав, зашкодити гідності, честі, діловій репутації". Не влаштовувало політиків і те, що НАЗК дотепер мало можливість ініціювати повну перевірку достовірності декларацій, базуючись на інформації, отриманій від пересічних громадян і ЗМІ, про невідповідність рівня життя депутатів задекларованим ними майну і доходам.

Що ж цікавого дізналися українці про бізнес і майно депутатів, які за допомогою суддів Конституційного суду завдали удару по антикорупційній політиці країни? Що досі залишається прихованим від декларування? Ось, що відомо про деяких з них:

Віктор Медведчук: супер-яхта, нерухомість і нафтовий бізнес у Росії

Ключовий політик ОПЗЖ Віктор Медведчук - один з найбагатших українців, про джерела доходів якого донедавна офіційно мало що було відомо. Оприлюднення його декларації про майновий стан у травні цього року пролило світло і на статки, і на їхні джерела. Вперше завдяки декларації офіційно стало відомо те, про що раніше говорили лише на рівні чуток: Медведчук є господарем однієї з найдорожчих яхт світу - 92-метрової яхти Royal Romance, вартість якої оцінюється у понад двісті мільйонів доларів. Яхта, що ходить під прапором Кайманських островів, оформлена як власність однієї з десятків офшорних фірм, вказаних у декларації - Fregata Marine Ltd з Маршаллових островів. Бенефіціаром фірми у декларації названа дружина Медведчука Оксана Марченко. Інформацію про власників компаній з Маршаллових островів неможливо отримати у відкритому доступі.

Через антикорупційне законодавство куму Путіна Віктору Медведчуку довелося задекларувати оформлений на дружину нафтовий бізнес у Росії

Крім яхти, Медведчуку довелося публічно задекларувати 18 автомобілів, 17 земельних ділянок, 5 будинків, 23 власних елітних годинника і ще десятки годинників і прикрас дружини, а також колекцію стародруків, один з яких, як писала DW, став міжнародною науковою сенсацією. А головне - Медведчуку довелося задекларувати всі свої бізнес-інтереси, включно з російськими фірмами дружини. Ці фірми, як з'ясували журналісти "Схем", займаються видобутком нафти у Росії та її експортом до Сполучених Штатів Америки, де Медведчук з 2014 року перебуває під санкціями через його тісні зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним.

Партнером Медведчука по нафтовому бізнесу у Росії, як засвідчило ще одне нещодавнє розслідування "Схем", є його соратник по фракції Тарас Козак, який також поставив свій підпис під поданням до Конституційного суду. Цивільна дружина Козака, з якою, як визнав депутат, у нього спільна дитина і з якою він подорожує і регулярно з'являється на публіці, за даними російських реєстрів, є разом з дружиною Медведчука співзасновницею нафтових фірм у Росії. Утім, у декларації Козака цих активів немає. Після публікації розслідування у ЗМІ, депутату ОПЗЖ загрожувала позачергова повна перевірка декларації з боку фахівців НАЗК. Політики зобов'язані декларувати оформлене на цивільних дружин майно, якщо проживають з ними разом, у разі порушення - великий грошовий штраф або навіть позбавлення волі. Однак тепер, після рішення Конституційного суду, Національне агентство з питань запобігання корупції втратило повноваження, які дозволили би довести порушення у такій ситуації.

Льовочкіни: офшори, бізнес з олігархом і вілла у Франції

Ще одна співавторка конституційного подання, через яке судді закрили громадянам доступ до реєстру декларацій - депутатка ОПЗЖ Юлія Льовочкіна. Депутатці після ухвалення антикорупційного законодавства довелося декларувати близько двох десятків земельних ділянок в Україні та у Франції.

Юлія Льовочкіна у Відні на суді щодо екстрадиції до США її бізнес-партнера Дмитра Фірташа

Завдяки деклараціям офіційно підтвердилися оприлюднені раніше журналістські розслідування про те, що Юлія та її брат-депутат Сергій Льовочкін є власниками вілли на елітному Лазуровому узбережжі Франції. Віллу площею у понад тисячу квадратних метрів Льовочкіна задекларувала як надану їй у безоплатне користування її ж фірмою, зареєстрованою у Данії - Glorietta Investments.

Завдяки публічному доступу до електронних декларацій українці також дізналися, що через кіпрські офшори Юлія і Сергій Льовочкіни є співвласниками ключових активів олігарха Дмитра Фірташа - Кримського содового заводу, а також австрійської Ostchem Holding, яка контролює імперію з виробництва мінеральних добрив. Крім Медведчука і його близьких соратників, Льовочкіних і Фірташа прийнято вважати другою групою впливу всередині проросійської ОПЗЖ.

Сумнівні фінанси другорядних "опозиційників"

Серед інших депутатів ОПЗЖ, які оскаржили у Конституційному суді електронне декларування, є й чимало менш впливових політиків, які, утім, потрапляли у скандали через свої декларації.

Ілля Кива (на фото у центрі) задекларував більше мільйона доходів від помийної ями

Приміром, цього літа предметом уваги ЗМІ стали доходи депутата Іллі Киви, який задекларував, що заробив 1,2 мільйона гривень на здачі на Полтавщині в оренду помийної ями. Щоправда, журналісти Bigus.Info з'ясували, що яма давно поросла травою і жодних відходів у неї ніхто не скидає. За лічені тижні до винесення рішення Конституційного суду НАЗК взялося за повну перевірку декларації Іллі Киви. Однак тепер її завершення - під питанням, оскільки суд визнав неконституційною цілу низку повноважень агентства щодо перевірки декларацій і способу життя.

Так само, імовірно, зітхне з полегшенням ще один депутат від ОПЗЖ Суто Мамоян, щодо якого НАЗК проводило перевірку за підозрою у заниженні вартості задекларованих активів після розслідування журналістів. Зокрема, депутат задекларував два елітних позашляховика, вказавши вартість кожного по 20 тисяч гривень, тоді як на ринку, як вказують журналісти, такі авто коштують декілька десятків тисяч доларів. Питання виникли також до отриманого Мамояном подарунку вартістю у мільйон гривень, а також імовірного заниження вартості двох квартир.