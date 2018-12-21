Японія виходить з Міжнародної китобійної комісії

Японія припинить членство в Міжнародній китобійній комісії з 2019 року. Про це у середу, 26 грудня, повідомив речник уряду країни, інформує агенція AFP. Уряд Японії ухвалив таке рішення, оскільки спроби країни переконати комісію відновити комерційний промисел китів зазнали невдачі, через спротив країн, що ведуть боротьбу з китобійним промислом.

Речник уряду Йошихідо Суга повідомив журналістам, що Японія виходить з комісії, аби самостійно відновити комерційне полювання на китів у липні 2019 року. "Комерційний китовий промисел буде відновлено у липні наступного року і буде обмежено територіальними водами Японії і винятковими економічними зонами країни", - зазначив речник японського уряду. "Ми не полюватимемо у водах Антарктики чи у південній півкулі", - додав він.

Спробам країни відновити комерційний китобійний промисел завжди протидіяли Австралія і Нова Зеландія. Обидві країни закликають до повного припинення вилову китів. Проти мораторію на вилов китів крім Японії традиційно виступають також Ісландія та Норвегія. Обидві скандинавські країни ведуть китобійний промисел в обмежених обсягах.

Японія офіційно припинила комерційний китобійний промисел відповідно до мораторію, запровадженого у 1986 році. Та за два роки Японія відновила вилов китів у антарктичних водах "з науковою метою". У 2014 році Міжнародний суд визнав діяльність Японії такою, що зловживає винятковим правом вилову в цілях науки.