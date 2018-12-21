 Японія виходить з Міжнародної китобійної комісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2018

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Новини

Японія виходить з Міжнародної китобійної комісії

Японія хоче полювати на китів у своїх територіальних водах. Спроби країни переконати міжнародну комісію відновити комерційне виловлювання китів зазнали невдачі.

Полювання на китів у Японії (фото з архіву)

Полювання на китів у Японії (фото з архіву)

Японія припинить членство в Міжнародній китобійній комісії з 2019 року. Про це у середу, 26 грудня, повідомив речник уряду країни, інформує агенція AFP. Уряд Японії ухвалив таке рішення, оскільки спроби країни переконати комісію відновити комерційний промисел китів зазнали невдачі, через спротив країн, що ведуть боротьбу з китобійним промислом.

Речник уряду Йошихідо Суга  повідомив журналістам, що Японія виходить з комісії, аби самостійно відновити комерційне полювання на китів у липні 2019 року. "Комерційний китовий промисел буде відновлено у липні наступного року і буде обмежено територіальними водами Японії і винятковими економічними зонами країни", - зазначив речник японського уряду. "Ми не полюватимемо у водах Антарктики чи у південній півкулі", - додав він.

Спробам країни відновити комерційний китобійний промисел завжди протидіяли Австралія і Нова Зеландія. Обидві країни закликають до повного припинення вилову китів. Проти мораторію на вилов китів крім Японії традиційно виступають також Ісландія та Норвегія. Обидві скандинавські країни ведуть китобійний промисел в обмежених обсягах.

Японія офіційно припинила комерційний китобійний промисел відповідно до мораторію, запровадженого у 1986 році. Та за два роки Японія відновила вилов китів у антарктичних водах "з науковою метою". У 2014 році Міжнародний суд визнав діяльність Японії такою, що зловживає винятковим правом вилову в цілях науки

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Ісландія: полювання на вимираючих китів (13.08.2018)

DW.COM

Міжнародна китобійна комісія обмежила можливості вилову китів "для науки"

Експерти мають перевірити "наукові" програми виловлювання китів різних країн світу. Резолюція ускладнить деяким країнам можливість виправдовувати забій китів науковою метою. (27.10.2016)  

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Аудіо й відео до теми

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