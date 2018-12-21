Японський імператор Акіхіто виголосив прощальну промову перед відреченням

Імператор Японії Акіхіто виступив зі своєю останньою промовою перед відмовою від трону. У виголошеній у неділю, 23 грудня, промові японський монарх серед іншого згадав численні жертви, котрих Японія зазнала під час Другої світової війни та закликав пам'ятити про них. Також Акіхіто визнав, що відчуває "глибоку втіху" від того, що під час його правління Японія не проводила воєн, повідомляє агенція новин AFP.

Щодо нинішнього, досягнутого після Другої світової війни ступеня розвитку країни, її "миру й добробуту" імператор наголосив, що всього цього вдалося досягти завдяки "численним жертвам та невтомним зусиллям японського народу". Послухати промову монарха, яку він виголосив на свій 85-й день народження, прийшли десятки тисяч людей.

Акіхіто вступив на престол 1989 року. Під час його правління дедалі виразніше простежувалися пацифістські погляди монарха, котрі були цілковитою протилежністю агресивному експансіонізмові його батька.

Акіхіто стане першим імператором Японії за останні більш ніж 200 років, який добровільно відмовиться від престолу. Це відбудеться в квітні наступного року. Вже 1 травня 2019 року на Хризантемовий трон має вступити його син, нинішній принц-наступник Нарухіто.

Кілька останніх років монарх нарікав на поганий стан здоров'я.