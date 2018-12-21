 Японський імператор Акіхіто виголосив прощальну промову перед відреченням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2018

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Новини

Японський імператор Акіхіто виголосив прощальну промову перед відреченням

Перед своїм відреченням від престолу японський імператор Акіхіто виступив з останньою промовою. У промові він наголосив, що відчуває "глибоку втіху" через те, що під час його правління Японія ні з ким не воювала.

Імператор Акіхіто

Імператор Акіхіто разом зі своєю дружиною Мічіко

Імператор Японії Акіхіто виступив зі своєю останньою промовою перед відмовою від трону. У виголошеній у неділю, 23 грудня, промові японський монарх серед іншого згадав численні жертви, котрих Японія зазнала під час Другої світової війни та закликав пам'ятити про них. Також Акіхіто визнав, що відчуває "глибоку втіху" від того, що під час його правління Японія не проводила воєн, повідомляє агенція новин AFP.

Щодо нинішнього, досягнутого після Другої світової війни ступеня розвитку країни, її "миру й добробуту" імператор наголосив, що всього цього вдалося досягти завдяки "численним жертвам та невтомним зусиллям японського народу". Послухати промову монарха, яку він виголосив на свій 85-й день народження, прийшли десятки тисяч людей.

Акіхіто вступив на престол 1989 року. Під час його правління дедалі виразніше простежувалися пацифістські погляди монарха, котрі були цілковитою протилежністю агресивному експансіонізмові його батька.

Акіхіто стане першим імператором Японії за останні більш ніж 200 років, який добровільно відмовиться від престолу. Це відбудеться в квітні наступного року. Вже 1 травня 2019 року на Хризантемовий трон має вступити його син, нинішній принц-наступник Нарухіто.

Кілька останніх років монарх нарікав на поганий стан здоров'я

DW.COM

Імператор Японії Акіхіто зречеться престолу у квітні 2019 року

Японський імператор Акіхіто зречеться престолу 30 квітня 2019 року. Імператорський престол має успадкувати його старший син Нарухіто. (01.12.2017)  

Імператор Японії Акіхіто звернувся до нації через поганий стан здоров'я

У своєму зверненні до нації Акіхіто не вжив слова "зречення", проте прем'єр країни Сіндзо Абе вже заявив про необхідність розробити юридичний механізм для зречення престолу. (08.08.2016)  

День народження імператора Японії Акіхіто встановив рекорд

Імператор Акіхіто у своїй святковій промові віддав шану жертвам катаклізмів. Послухати монарха прийшло понад 45 тисяч підданих - рекордна кількість. (23.12.2017)  

Верхня палата парламенту Японії затвердила закон про зречення імператора

Імператор Японії Акіхіто хоче зректися престолу через свій поважний вік і проблеми зі здоров'ям. Очікується, що це станеться наприкінці наступного року. (09.06.2017)  

В Японії ухвалили закон про зречення імператора

Імператор Акіхіто стане першим монархом за 200 років, який зречеться престолу. Раніше він сам звертався із проханням дозволити йому передати трон його старшому сину. (02.06.2017)  

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Японський імператор Акіхіто зречеться престолу 30 квітня 2019 року. Імператорський престол має успадкувати його старший син Нарухіто.

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День народження імператора Японії Акіхіто встановив рекорд 23.12.2017

Імператор Акіхіто у своїй святковій промові віддав шану жертвам катаклізмів. Послухати монарха прийшло понад 45 тисяч підданих - рекордна кількість.

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