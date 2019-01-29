Японська авіакомпанія придбає 48 літаків Boeing та Airbus

Розташована в Японії авіакомпанія All Nippon Airways (ANA) вирішила розширити свій повітряний флот на 48 літаків. Про відповідне рішення ради директорів ANA стало відомо у вівторок, 29 січня.

Замовлення передбачає придбання 30 повітряних суден виробництва американської компанії Boeing та 18 літаків європейського концерну Airbus. Ідеться про середньомагістральні літаки типу 737 MAX та A320 neo, передає агенція новин dpa.

Японці вже підтвердили замовлення на 20 машин Boeing з подальшим наміром придбати ще 10, зазначає агенція новин AFP. Щодо 18 літаків Airbus, замовлення вже підтверджено, але в компанії ще поки не визначилися, хто буде постачальником двигунів до цих повітряних суден.

Планується, що літаки мають надійти протягом 2021-2025 років. Загальна вартість замовлення, згідно з цінами за каталогом, становить близько п'яти мільярдів доларів. Утім, зазвичай авіабудівні компанії надають покупцям значні знижки в разі великих замовлень.

У 2018 році американський виробник авіаційної техніки Boeing обігнав європейський авіаконцерн Airbus за кількістю літаків, переданих замовникам. Клієнти Airbus отримали 800 комерційних повітряних суден, а замовники Boeing - 806, нагадує AFP.