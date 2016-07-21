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Ян Томбінський

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ян Томбінський ". Польський дипломат Ян Томбінський очолював до 2016 року представництво ЄС в Україні.

На чолі представництва Європейського Союзу в Україні польський дипломат Ян Томбінський був з вересня 2009 до вересня 2016 року. На цій посаді його змінив французький дипломат італійського походження Х'юг Мінгареллі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Євросоюз міняє голову представництва в Україні

Євросоюз міняє голову представництва в Україні 21.07.2016

За словами єврокомісара Йоганнеса Гана, Хюг Мінгареллі може почати працювати в Україні вже у вересні.
Томбінський: Текст Угоди про асоціацію з Україною не змінюватимуть

Томбінський: Текст Угоди про асоціацію з Україною не змінюватимуть 07.07.2016

Суттєві зміни документу потягли б за собою повторну ратифікацію у всіх державах ЄС, пояснив Томбінський. Країни Євросоюзу проти цього. Раніше прем’єр Нідерландів говорив про необхідність знайдення компромісу.
Посли ЄС та Німеччини вимагають від Києва видалити список Миротворця

Посли ЄС та Німеччини вимагають від Києва видалити список "Миротворця" 24.05.2016

Посли ЄС та ФРН закликали правоохороців України забезпечити вилучення особистих даних журналістів, акредитованих у "ДНР" та "ЛНР", із сайту "Миротворець" та унеможливити повторну публікацію списків.
Томбінський про історію з Миротворцем: Так ви втрачаєте друзів

Томбінський про історію з "Миротворцем": Так ви втрачаєте друзів 21.05.2016

Глава представництва ЄС в Україні попередив, що витівка "Миротворця" може мати "дуже негативні наслідки".
ЄС і ЄБРР нададуть майже 30 мільйонів євро на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні

ЄС і ЄБРР нададуть майже 30 мільйонів євро на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні 20.05.2016

В рамках підписаної 20 травня угоди у 15 областях України з'являться центри підтримки бізнесу. Також ЄБРР надасть 12 мільйонів євро прямого фінансування малим підприємствам.
ОБСЄ та ЄС застерігають від порушення свободи преси в Україні

ОБСЄ та ЄС застерігають від порушення свободи преси в Україні 11.05.2016

Представниця ОБСЄ розкритикувала таврування і переслідування журналістів, які пройшли акредитацію в "ДНР".
ЄС очікує внесення змін до Конституції в частині правосуддя до червня

ЄС очікує внесення змін до Конституції в частині правосуддя до червня 05.04.2016

Українські політики запевнили посла Євросоюзу в Україні Яна Томбінського, що реформа судової системи рухатиметься далі.
Томбінський сподівається на зменшення політичного впливу на ГПУ з відходом Шокіна

Томбінський сподівається на зменшення політичного впливу на ГПУ з відходом Шокіна 29.03.2016

Звільнення Віктора Шокіна з поста генпрокурора може стати початком змін у ГПУ, сподівається посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський.
Київ консультується з Єврокомісією щодо закону про електронне декларування доходів

Київ консультується з Єврокомісією щодо закону про електронне декларування доходів 25.02.2016

Закон №3755, який "розчарував" посла ЄС, проходить доопрацювання. Тривають консультації з Єврокомісією, повідомили в адміністрації президента України.
Посол ЄС: Новий закон про декларації чиновників розчаровує

Посол ЄС: Новий закон про декларації чиновників розчаровує 17.02.2016

Ян Томбінський привітав ухвалення двох антикорупційних законів, що стосуються повернення незаконно одержаних активів, а також вказав на недоліки законів про прокуратуру та декларування доходів чиновників.
Посол ЄС: Агентство з питань запобігання корупції має нарешті розпочати роботу

Посол ЄС: Агентство з питань запобігання корупції має нарешті розпочати роботу 16.02.2016

За словами глави представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, важливо, щоб ефективна система декларування доходів була введена без подальших затримок у 2016 році.
Євродепутатка Ребекка Гармс пропонує запросити Абромавичуса до Брюсселя

Євродепутатка Ребекка Гармс пропонує запросити Абромавичуса до Брюсселя 04.02.2016

Очільниця фракції Зелених у Європарламенті Ребекка Гармс хоче запросити до Брюсселя міністра економіки України, який нещодавно оголосив про свою відставку, аби обговорити шляхи боротьби з корупцією.
Євросоюз передав СММ ОБСЄ 20 автомобілів для патрулювання Донбасу

Євросоюз передав СММ ОБСЄ 20 автомобілів для патрулювання Донбасу 03.02.2016

Бронеавтомобілі використовуються як для патрулювання території Донбасу, так і для евакуації поранених.
Європейський Союз передасть броньовані автомобілі СММ ОБСЄ в Україні

Європейський Союз передасть броньовані автомобілі СММ ОБСЄ в Україні 02.02.2016

Місія ОБСЄ отримає 20 броньованих автомобілів від ЄС. У церемоніїя передачі братимуть участь голова СММ в Україні Ертугрул Апакан та голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.
Томбінський: ЄС хоче утилізувати три мільйони протипіхотних мін в Україні за три роки

Томбінський: ЄС хоче утилізувати три мільйони протипіхотних мін в Україні за три роки 15.12.2015

Утилізація трьох мільйонів протипіхотних мін в Україні, яку фінансує ЄС, має бути завершена до 2018 року, заявив Ян Томбінський. На розмінування Донбасу Україна отримає ще понад півтора мільйона євро.
Посол ЄС вважає, що Україні потрібна нова Конституція

Посол ЄС вважає, що Україні потрібна нова Конституція 14.12.2015

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський переконаний у необхідності роботи над новою Конституцією України.
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