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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ян Томбінський ". Польський дипломат Ян Томбінський очолював до 2016 року представництво ЄС в Україні.
На чолі представництва Європейського Союзу в Україні польський дипломат Ян Томбінський був з вересня 2009 до вересня 2016 року. На цій посаді його змінив французький дипломат італійського походження Х'юг Мінгареллі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.