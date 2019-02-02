Янукович готовий говорити з президентом РФ про обмін полоненими на Донбасі

Колишній президент України Віктор Янукович заявив про свою готовність вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним щодо обміну полоненими на Донбасі, якщо Київ виступить з такою ініціативою. "Я готовий при необхідності, якщо буде ініціатива з української сторони, переговорити з президентом Росії Володимиром Путіним", - сказав він у середу, 6 лютого, під час прес-конференції у Москві.

За його словами, переговори можливі лише на умовах обміну "всіх на всіх". "З української сторони, з російської - звільнили і на цьому закінчили і, звичайно, потрібно виконувати мінські угоди. Для цього всі умови є. Потрібна політична воля, якщо вона є", - сказав він.

Водночас вирок українського суду, який визнав його винним у державній зраді та заочно засудив до 13 років ув'язнення, Янукович назвав політично мотивованим. "Вирок було написано під диктовку влади, і той тиск, який чинився на суд, він був безпрецедентним. Вирок не має нічого спільного із законом: суцільні порушення. Усе побудовано на брехні та на ненависті", - заявив він.

Янукович також поскаржився, що країни-гаранти угоди української влади з опозицією 2014 року не відповідають на його листи. "Тоді у 2014 році я повірив цим гарантам. Мене обдурили, зрадили або, як кажуть просунуті українські політики, мене "кинули, як лоха", - сказав він.

Як повідомлялося, в Україні Януковича обвинувачували в тому, що 22-23 лютого 2014 року він самоусунувся від посади президента і добровільно погодився співпрацювати з російською владою і військовими для захоплення території Криму. Він склав і направив президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням ввести війська в Україну. За вчинені злочини прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Розгляд судової справи Януковича тривав з травня 2017 року. Екс-президента України судили заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у держзраді та у пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. При цьому суд виправдав його за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України. Його було засуджено до 13 років ув'язнення.

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