 Янукович готовий говорити з президентом РФ про обмін полоненими на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

Янукович готовий говорити з президентом РФ про обмін полоненими на Донбасі

Екс-президент України Віктор Янукович вважає визнання його винним у держзраді незаконним та готовий вести переговори з російським президентом щодо обміну полоненими на Сході України.

Екс-президент України Віктор Янукович

Екс-президент України Віктор Янукович

Колишній президент України Віктор Янукович заявив про свою готовність вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним щодо обміну полоненими на Донбасі, якщо Київ виступить з такою ініціативою. "Я готовий при необхідності, якщо буде ініціатива з української сторони, переговорити з президентом Росії Володимиром Путіним", - сказав він у середу, 6 лютого, під час прес-конференції у Москві.

За його словами, переговори можливі лише на умовах обміну "всіх на всіх". "З української сторони, з російської - звільнили і на цьому закінчили і, звичайно, потрібно виконувати мінські угоди. Для цього всі умови є. Потрібна політична воля, якщо вона є", - сказав він.

Водночас вирок українського суду, який визнав його винним у державній зраді та заочно засудив до 13 років ув'язнення, Янукович назвав політично мотивованим. "Вирок було написано під диктовку влади, і той тиск, який чинився на суд, він був безпрецедентним. Вирок не має нічого спільного із законом: суцільні порушення. Усе побудовано на брехні та на ненависті", - заявив він.

 Янукович також поскаржився, що країни-гаранти угоди української влади з опозицією 2014 року не відповідають на його листи. "Тоді у 2014 році я повірив цим гарантам. Мене обдурили, зрадили або, як кажуть просунуті українські політики, мене "кинули, як лоха", - сказав він.

DW.COM

Після майже двох років судового розгляду суд у Києві визнав екс-президента України Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні війни проти України. Його засудили до 13 років ув'язнення. (24.01.2019)

Третій термін для екс-президента України, що вже двічі побував у тюрмі, розпочався задовго до оголошення йому обвинувального вироку. Він уже п'ять років перебуває в добровільному полоні в Путіна, вважає Сергій Руденко. (25.01.2019)

Як повідомлялося, в Україні Януковича обвинувачували в тому, що 22-23 лютого 2014 року він самоусунувся від посади президента і добровільно погодився співпрацювати з російською владою і військовими для захоплення території Криму. Він склав і направив президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням ввести війська в Україну. За вчинені злочини прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Розгляд судової справи Януковича тривав з травня 2017 року. Екс-президента України судили заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у держзраді та у пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. При цьому суд виправдав його за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України. Його було засуджено до 13 років ув'язнення.

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(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018)

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    За благодійні внески

    Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Елітний маєток

    Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Фінська розкіш

    Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Розумна система

    У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.

  • Масажний стіл Януковича у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Масажний стіл Януковича

    Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Зброя зникла у невідомому напрямку

    На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Дорога забава на кілька разів

    У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Будинок Пшонки

    По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Рибалка з пірсу Пшонки

    Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Доступна для усіх розкіш

    У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".

    Автор: Лілія Ржеутська


DW.COM

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

Через чотири роки після втечі Віктора Януковича його мисливська резиденція "Сухолуччя" частково розграбована та досі не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд. (04.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018)  

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