Янукович готовий говорити з президентом РФ про обмін полоненими на Донбасі
Екс-президент України Віктор Янукович вважає визнання його винним у держзраді незаконним та готовий вести переговори з російським президентом щодо обміну полоненими на Сході України.
Екс-президент України Віктор Янукович
Колишній президент України Віктор Янукович заявив про свою готовність вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним щодо обміну полоненими на Донбасі, якщо Київ виступить з такою ініціативою. "Я готовий при необхідності, якщо буде ініціатива з української сторони, переговорити з президентом Росії Володимиром Путіним", - сказав він у середу, 6 лютого, під час прес-конференції у Москві.
За його словами, переговори можливі лише на умовах обміну "всіх на всіх". "З української сторони, з російської - звільнили і на цьому закінчили і, звичайно, потрібно виконувати мінські угоди. Для цього всі умови є. Потрібна політична воля, якщо вона є", - сказав він.
Янукович також поскаржився, що країни-гаранти угоди української влади з опозицією 2014 року не відповідають на його листи. "Тоді у 2014 році я повірив цим гарантам. Мене обдурили, зрадили або, як кажуть просунуті українські політики, мене "кинули, як лоха", - сказав він.
Як повідомлялося, в Україні Януковича обвинувачували в тому, що 22-23 лютого 2014 року він самоусунувся від посади президента і добровільно погодився співпрацювати з російською владою і військовими для захоплення території Криму. Він склав і направив президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням ввести війська в Україну. За вчинені злочини прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.
Розгляд судової справи Януковича тривав з травня 2017 року. Екс-президента України судили заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у держзраді та у пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. При цьому суд виправдав його за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України. Його було засуджено до 13 років ув'язнення.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
За благодійні внески
Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.
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Елітний маєток
Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.
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Фінська розкіш
Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.
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Розумна система
У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.
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Масажний стіл Януковича
Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.
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Зброя зникла у невідомому напрямку
На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.
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Дорога забава на кілька разів
У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.
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Будинок Пшонки
По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Рибалка з пірсу Пшонки
Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Доступна для усіх розкіш
У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".