 Януковича викликають на допит у справі про дезертирство працівників УДО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2022

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Новини

Януковича викликають на допит у справі про дезертирство працівників УДО

Колишнього президента Віктора Януковича викликають на допит 9 лютого як підозрюваного Захист експрезидента говорить, що підозра у цій справі не вручалася.

Колишній президент України Віктор Янукович (архівне фото)

Колишній президент України Віктор Янукович (архівне фото)

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає колишнього президента України Віктора Януковича на допит як підозрюваного у справі про організацію дезертирства працівників Управління державної охорони України (УДО). Відповідний текст повістки розміщено у газеті "Урядовий кур’єр" від 5 лютого.

"Вам (Януковичу - Ред.) необхідно з'явитися 9 лютого о 9:00 до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для отримання, у разі погодження прокурором, повідомлення про підозру у кримінальному провадженні… та допиту як підозрюваного", - йдеться у повідомленні. 

Мова йде про кримінальне провадження за фактом дезертирства співробітників УДО, в якому повідомлено про підозру начальнику охорони Януковича, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив у коментарі DW адвокат Януковича Віталій Сердюк, захист не знає в чому саме підозрюють експрезидента, так як підозра у цій справі не вручалася. "Тому ми спробуємо це з'ясувати 9 лютого. Перш ніж допитувати треба було направити підозру, ознайомити з правами, здійснити процесуальні дії. Але цього зроблено не було", - сказав він. При цьому, захист Януковича наполягатиме на участі експрезидента в допиті по відеоконференції, додав Сердюк.

Загалом виклик на допит Януковича адвокат вважає інформаційним приводом, аби "показати суспільству нібито активне розслідування". "Передбачений законом термін у один рік, на розслідування справ, які стосуються 2014 року, вже вийшов", - наголосив Сердюк.

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Арешт начальника охорони Януковича

У справі про дезертирство Печерський районний суд 1 лютого заочно заарештував ексзаступника начальника УДО та начальника охорони Януковича. Також стосовно нього суд дозволив заочне досудове розслідування.

Колишній начальник охорони Януковича підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирстві.

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За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний перебував у відрядженні на території Криму, де керував заходами з охорони Януковича. Проте після завершення відрядження він не повернувся до місця служби та виїхав за межі України, стверджує ДБР. За даними правоохоронців, він організував незаконне переправлення Януковича до Росії, діявши за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями УДО.

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