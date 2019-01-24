Януковича визнали винним у держзраді і засудили до 13 років ув'язнення

Оболонський районний суд Києва у четвер, 24 січня, визнав винним у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича та засудив його до 13 років ув'язнення. Вирок зачитав голова суду Владислав Дев'ятко. Також колишнього президента України було визнано винним у пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.

Натомість суд виправдав Януковича за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Вирок набуде чинності після закінчення терміну подачі апеляції в 30 днів. Адвокат Януковича Олександр Горошинський зазначив, що захист подаватиме апеляційну скаргу та звертатиметься до міжнародних інстанцій, повідомляє кореспондент DW .

Про можливість оскарження вироку заявила і сторона обвинувачення. За словами прокурора Максима Крима, сукупність доказів свідчить, що Янукович розумів і бажав настання тяжких наслідків своїх дій.

У справі про держзраду Януковича відбулося 89 судових засідань, було допитано 52 свідки. Янукович не виступив у суді із заключним словом, оскільки, за словами захисту, зазнав травми під час гри в теніс під Москвою. На відеозв'язок екс-президент не вийшов.

Захист Януковича стверджує, що суд порушив процедуру попередження про судове засідання. Адвокат Януковича Олександр Горшинський заявив, що отримав запрошення на оголошення вироку телефоном, а не повісткою за день до засідання. На думку захисту, це ставить під сумнів легітимність вироку суду. Також він стверджує про тиск та погрози на адресу захисту.

Януковича обвинувачують у державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Відповідно до заяви прокурорів Головної військової прокуратури України, Янукович звинувачується в тому, що 22-23 лютого 2014 року самоусунувся від посади президента і добровільно погодився співпрацювати з російською владою і військовими для захоплення території Криму. Для цього він склав і направив президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням ввести війська в Україну. Прокуратура розцінює цей факт як підготовлене юридичне обґрунтування для анексії півострова. За вчинені злочини прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Розгляд судової справи Януковича тривав з травня 2017 року. Екс-президента України судили заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії.

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