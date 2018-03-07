Як YouTube здійснює цифрову революцію в навчанні

YouTube раніше вважався відеосервісом передусім для перегляду музичних кліпів та платформою для б'юті- та фітнесблогерів. Утім, зараз він перетворився на могутній інструмент впливу на політику та інші сфери суспільного життя. Зокрема, нині він здійснює великий вплив і на галузь освіти.

Як виявило нещодавнє дослідження, проведене громадською організацією "Рада культурної освіти" серед 800 німецьких школярок та школярів, майже половина з них використовує YouTube як джерело для навчання. Опитані особливо відзначили великий вибір відеороликів, у яких пояснюються ті чи інші речі. "YouTube став провідником та цифровим культурним простором для молоді", - роблять висновки автори дослідження.

YouTube змінює навчання

Під час представлення результатів дослідження у Берліні голова Федерального центру політичної освіти Німеччини Томас Крюґер (Thomas Krüger) піддав критиці той факт, що на вплив самостійного використання YouTube на навчальний процес досі абсолютно не звертали уваги. "Самостійне використання школярами нового джерела інформації буде дедалі важливішим. Утім, воно дуже недооцінюються батьками та вчителями", - наголосив Крюґер. Практично непомітними залишилося те, що звички молоді під час навчання зазнали кардинальних змін. Таким чином, тихо відбулася справжня педагогічна революція.

Згідно з дослідженням, школярі використовують YouTube насамперед для повторення навчального матеріалу, який вони не зрозуміли у школі. Також на цій відеоплатформі школярі знаходять багато інформації, яка допомагає їм виконувати домашні завдання, поглиблювати загальні знання та готуватися до іспитів. У менш значній мірі YouTube також є джерелом натхнення для занять з музики, малювання та театру.

Наслідки для підготовки вчителів

Автори дослідження вимагають, аби зі зміною звичок школярів під час навчання змінювалася і освітня підготовка педагогів. І при цьому йдеться не лише про те, щоб вчителі відстежували те, що відбувається на YouTube та в інших соціальних мережах. Так само важливим, на думку експертів, має бути доповнення традиційного навчального процесу різними елементами самоосвіти та її долучення до шкільних занять. Якщо самоосвіта розвиватиметься і надалі, то тоді вчителі все більше відіграватимуть роль освітніх коучів, прогнозують експерти Ради культурної освіти.

При цьому вчителям слід також бути для школярів партнерами для критичної оцінки відеороликів. Оскільки оцінити якість того чи іншого освітнього відео є непростим завданням. Адже той, хто, для прикладу, натрапив на урок гри на гітарі з неправильними порадами, може й сам опанувати неправильну манеру гри на інструменті. Також слід звертати увагу учнів на те, що популярні YouTube-блогери можуть бути комерційно залежними від реклами, вказують автори дослідження.

Але загалом експерти однозначно бачать переваги від використання відео на YouTube. Нові підходи разом з "класичними освітніми зусиллями" призведуть до помітного покращення якості освіти, вважають дослідники. А враховуючи низькі позиції шкільної освіти в Німеччині у національних та міжнародних рейтингах, це є надзвичайно актуальним.

Прірва між вчителями і учнями

Але залишається питання: яким чином розвиток цього тренду міг пройти повз увагу педагогів та батьків? Томас Крюґер з Федерального центру політичної освіти проводить паралелі між галуззю освіти та останніми виборами до Європарламенту в Німеччині, коли великі традиційні політичні сили - ХДС/ХСС і соціал-демократи - втратили підтримку значної частини виборців країни. Адже аналіз результатів цих виборів засвідчив відсутність діалогу між колишніми великими партіями та молодим поколіннями німців. Так само між вчителями і батьками, з одного боку, та школярами, з іншого боку, існує дефіцит у спілкуванні. "Пунтки дотику між освітньою програмою, вчителями та життям школярів часом відсутні", - зауважує Крюґер. Утім, за його словами, мости між поколіннями зводять цифрові навчальні посібники, які вже використовуються в освіті.

Німецький YouTube-блогер Rezo

Популярний серед німецької молоді YouTube-блогер Rezo, автор скандального відео, у якому він напередодні виборів до Європарламенту закликав молодь не голосувати за блок ХДС/ХСС, також констатує, що у процесі навчання у школах відбуваються зміни. "Останніми днями я отримав так багато повідомлень від вчителів і школярів, які разом у школі дивилися відео та обговорювали його", - написав Rezo у своєму Twitter, висловивши сподівання на цифрову революцію, яка має відбутися у шкільних класах.