Як іспанський "мауглі" захищає природу (відео)

Маркос виріс у печері разом з вовками. Іспанський "мауглі" вважає людей найбільшими ворогами природи і намагається боротися проти забруднення довкілля.
Дитя природи - так називають Маркоса, адже виріс він у лісі серед вовків. В Іспанії знають його історію. Коли йому було сім років, він опинився в горах Сьєрра-Морена у вовчій зграї, де потоваришував з вовченятами. Про Маркоса навіть зняли фільм. Мачуха його била, у батька ж не було коштів на прожиття. Дитину віддали пастуху, який згодом помер. Маркос залишився один, полював разом з вовками. Це відбувалося доти, доки його - 19-річного юнака - не затримала поліція. Сьогодні Маркосу 72 роки. Він насилу знову навчився говорити. Але до цивілізації так і не звик. Своє життя присвятив охороні природи.
13-річні Нікіта Шульга та Софія-Христина Борисюк створили проект "Компола" і заохотили вже 200 шкіл України переробляти харчові відходи. Про дитячу ініціативу, яка вразила дорослих - у проекті DW #LocalHeroes. (24.05.2018)
Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes. (13.07.2018)
Новий екологічний та спортивний тренд під назвою "плоггінг" походить зі Швеції. Він корисний і для довкілля, і для тіла. Кореспондентка DW випробувала його на собі, родині і друзях. (15.06.2018)