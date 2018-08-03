Як іспанський "мауглі" захищає природу (відео)

Дитя природи - так називають Маркоса, адже виріс він у лісі серед вовків. В Іспанії знають його історію. Коли йому було сім років, він опинився в горах Сьєрра-Морена у вовчій зграї, де потоваришував з вовченятами. Про Маркоса навіть зняли фільм. Мачуха його била, у батька ж не було коштів на прожиття. Дитину віддали пастуху, який згодом помер. Маркос залишився один, полював разом з вовками. Це відбувалося доти, доки його - 19-річного юнака - не затримала поліція. Сьогодні Маркосу 72 роки. Він насилу знову навчився говорити. Але до цивілізації так і не звик. Своє життя присвятив охороні природи.