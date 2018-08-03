 Як іспанський ″мауглі″ захищає природу (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.08.2018

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Європа

Як іспанський "мауглі" захищає природу (відео)

Маркос виріс у печері разом з вовками. Іспанський "мауглі" вважає людей найбільшими ворогами природи і намагається боротися проти забруднення довкілля.

Marcos Rodríguez Pantoja der Wolfsmann (DW)

Маркос Родрігес Пантоха - іспанський "мауглі"

Дитя природи - так називають Маркоса, адже виріс він у лісі серед вовків. В Іспанії знають його історію. Коли йому було сім років, він опинився в горах Сьєрра-Морена у вовчій зграї, де потоваришував з вовченятами. Про Маркоса навіть зняли фільм. Мачуха його била, у батька ж не було коштів на прожиття. Дитину віддали пастуху, який згодом помер. Маркос залишився один, полював разом з вовками. Це відбувалося доти, доки його - 19-річного юнака - не затримала поліція. Сьогодні Маркосу 72 роки. Він насилу знову навчився говорити. Але до цивілізації так і не звик. Своє життя присвятив охороні природи.

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Компост зі шкільних відходів: як діти дбають про захист довкілля (відео)

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Плоггінг - прибирання сміття під час пробіжки

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Зібрав сміття - зайнявся йогою: новаторська ідея у боротьбі проти пластику (відео)

Викладачка йоги поєднала корисне з приємним: жінка запрошує жителів Бонна прибирати місто і за це викладає безкоштовно годину йоги у парку. Гори зібраного сміття у начебто охайній Німеччині вражають. (10.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

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Докладно

Marcos Rodríguez Pantoja der Wolfsmann (DW)

Як іспанський "мауглі" захищає природу (відео)

Маркос виріс у печері разом з вовками. Іспанський "мауглі" бореться проти забруднення довкілля. 

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