 Як шукають автозапчастини на німецькому автоцвинтарі (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.07.2018

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Економіка

Як шукають автозапчастини на німецькому автоцвинтарі (відео)

Німці змінюють за життя близько 11 автівок. Старі автомобілі опиняються на звалищах. Утім, нині там можна знайти цілком справні автівки. Власники позбавляються дизельних автомобілів через ласу премію.

За вживані запчастини, знайдені на автозвалищі, клієнти платять вчетверо менше ніж за нові

За вживані запчастини, знайдені на автозвалищі, клієнти платять вчетверо менше ніж за нові

Це один з найбільших автоцвинтарів Європи. 70 тисяч квадратних метрів неподалік від Гамбурга. Понад дві з половиною тисячі автоблях. Величезний мікрокосмос, що функціонує за власними правилами. Дивіться, як це виглядає і чому там опиняються цілком справні машини.


 

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Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (відео)

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За статистикою, німці володіють 11 автівками за своє життя. Старі автомобілі опиняються на звалищах. Однак нині там можна знайти дедалі більше цілком справних машин. Власники позбавляються дизельних автомобілів через ласу премію.

Докладно

Banknoten (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

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За вживані запчастини, знайдені на автозвалищі, клієнти платять вчетверо менше ніж за нові

Як шукають автозапчастини на німецькому автоцвинтарі (відео)

Німці змінюють за життя близько 11 автівок. Старі авто опиняються на звалищах, навіть цілком справні. 

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