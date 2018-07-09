Як шукають автозапчастини на німецькому автоцвинтарі (відео)

Це один з найбільших автоцвинтарів Європи. 70 тисяч квадратних метрів неподалік від Гамбурга. Понад дві з половиною тисячі автоблях. Величезний мікрокосмос, що функціонує за власними правилами. Дивіться, як це виглядає і чому там опиняються цілком справні машини.



