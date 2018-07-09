Як шукають автозапчастини на німецькому автоцвинтарі (відео)

Німці змінюють за життя близько 11 автівок. Старі автомобілі опиняються на звалищах. Утім, нині там можна знайти цілком справні автівки. Власники позбавляються дизельних автомобілів через ласу премію.
Це один з найбільших автоцвинтарів Європи. 70 тисяч квадратних метрів неподалік від Гамбурга. Понад дві з половиною тисячі автоблях. Величезний мікрокосмос, що функціонує за власними правилами. Дивіться, як це виглядає і чому там опиняються цілком справні машини.
"Утримання авто в європейських країнах коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні", вважає голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна. DW перевірила, чи справді це такі. (06.07.2018)
Щоразу здається, що "дизельний скандал" вже позаду. Але знову й знову спливають нові деталі навколо маніпуляцій німецьких автоконцернів. І скандал набуває нових обертів. (14.06.2018)
Українська влада нарешті зважилась навести порядок з автомобілями, які їздять на номерних знаках інших країн, та встановити правила гри на ринку вживаних авто. (19.06.2018)